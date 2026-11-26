"Пилар", инфраструктурный оператор в группе компаний Т2, провел ребрендинг и представил новые логотип, айдентику и сайт. Компания сохраняет название, но обновляет фирменный стиль и позиционирование. Новый слоган — "Опора вашей сети". Изменения обусловлены ростом бизнеса, увеличением узнаваемости на телеком- и смежных рынках и необходимостью подкрепить лидерскую позицию среди российских инфраоператоров сильным брендингом. Это первый ребрендинг среди инфраоператоров, вызванный не изменениями в организационной структуре, а новым масштабом, ролью и намерением привлечь партнеров.
Ответ на новую миссию. Бренд должен соответствовать стратегической цели "Пилара" — стать приоритетным выбором для телеком-операторов, ищущих надежного партнера для развертывания сетей связи. В 2025–2026 гг. компания кардинально укрупнила свою роль на башенном рынке и повысила узнаваемость своего бизнеса. "Пилар" непрерывно расширяет географию присутствия, увеличивает парк антенно-мачтовых сооружений различных конструкций и высоты и совершенствует клиентский сервис. Его качество и надежность обеспечивается силами собственного строительно-монтажного управления.
Новый масштаб в отражении бренда. Компания стремится утвердиться в статусе ведущего инфраструктурного оператора страны — как по качеству сервиса, так и по объему инфраструктуры. Новый брендинг призван закрепить ассоциацию компании с лидерской позицией на рынке. В 2025 году "Пилар" стал лидером рынка инфраоператоров по итогам масштабного строительства последних лет — таковы выводы TelecomDaily. Прирост количества башен год к году составил 22%, всего компания контролирует 28,4% рынка АМС. По итогам III квартала 2026 года, количество опор "Пилара" приблизилось к 39 тысячам объектов. Опоры располагаются как в мегаполисах, так и вдоль дорог, лесов и в удаленных населенных пунктах.
Динамика цифровизации и надежность сети — основа стиля. "Пилар" сохраняет название, но полностью меняет логотип, фирменный стиль и позиционирование. Новый слоган — "Опора вашей сети" — отражает суть того, чем занимается инфраструктурный оператор: делает сложную и критически важную работу для поддержания сетей связи. Основные цвета брендинга — аквамарин, ярко-синий и базовые черный и белый. Аквамарин символизирует динамичность, цифровизацию и скорость распространения новых технологий. Центральным элементом нового логотипа выступает глиф "А", изображающий опору. Графика строится на цифровых линиях и волнах, которые соединяют объекты инфраструктуры, — это метафора передачи данных, маршрутизации и устойчивых сигналов связи.
В отличие от конкурентов, которые показывают статичные объекты на визуале, "Пилар" в своих материалах сделал связь "живой" и акцентировал внимание на технологичности, инженерной точности и масштабе покрытия. Ключевое изменение для клиентов — новый домен сайта. Искать "Пилар" в поисковике теперь можно как pilar-towers.ru. Ребрендинг преобразил и личный кабинет клиентов — трансформировал его в цифровое пространство для управления размещениями, поиска новых объектов и подачи заявок на установку оборудования. Партнеры уже могут оценить изменения брендинга на платформе.
Алексей Крушинин, генеральный директор "Пилара":
"За каждой башней "Пилара" стоит конкретная задача партнера: расширить покрытие, разместить новое оборудование и дать людям доступ к цифровым возможностям. Сегодня мы предлагаем полный комплекс услуг — от проектирования и строительства до обслуживания инфраструктуры. В начале года мы вышли на новый уровень — лидерский, нам необходимо и дальше усиливать узнаваемость бренда на рынке, в том числе за счет яркого брендинга и нового подхода к позиционированию. В слогане "Опора вашей сети" заложен наш поход к работе. Партнер должен быть уверен в надежности инфраструктуры и в качестве сервиса на каждом этапе сотрудничества. Мы продолжим расширять парк антенно-мачтовых сооружений, чтобы операторы могли быстрее расширять сети, а качественная мобильная связь становилась доступнее".
Последние комментарии
Нужно смотреть в будущее, а не бюджет. Нужна магистраль в городе, чтобы пролететь весь город без остановок, в нужном районе свернуть и уже там торчать в пробках. Зачем нам за бешеные деньги очередной источник пробок. Смотрите на Казань и Уфу. Или мы будем вечной деревней?
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет