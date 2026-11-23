Т2, российский оператор мобильной связи, перевел VoLTE и VoWiFi-трафик в одиннадцати регионах Приволжья на ядро пакетной коммутации компании "Протей". Изменения затронули более 5,7 млн абонентов Т2. Ранее с помощью этого решения Т2 настроил передачу пакетных данных на территории субъектов ПФО.

В ноябре 2026 года специалисты Т2 продолжили интеграцию оборудования российского ядра пакетной коммутации на сети в одиннадцати субъектах Приволжья. Финальным шагом стали технические работы в четырех регионах: Республике Мордовии, Пензенской, Саратовской и Нижегородской областях. Ранее миграция прошла в Кировской, Ульяновской и Самарской областях, а также республиках Удмуртии, Татарстан, Чувашии и Марий Эл. Теперь на базе отечественного оборудования обслуживается весь голосовой трафик с использованием технологий VoLTE и VoWiFi. Изменения затронули более 5,7 млн абонентов Т2.

Перевод трафика стал продолжением масштабной работы по внедрению ядра сети "Протей" в инфраструктуру Т2, которая началась в 2025 году. Тогда Т2 провел пусконаладку и интеграцию оборудования пакетной коммутации на сети в Приволжье. На этом этапе он затронул перевод на новое оборудование пакетных данных, которые пользователи загружали при использовании мобильного интернета. В дальнейшем оператор Т2 планирует масштабировать применение оборудования "Протей" на своих сетях в других регионах России.

Технология VoLTE (или Voice over LTE) позволяет совершать звонки через сеть LTE, что дает клиентам возможность пользоваться интернетом и не класть при этом трубку. Такие вызовы отличаются чистотой звука и более высокой стабильностью. Технология VoWiFi (или Voice over Wi-Fi) расширяет возможности голосовых вызовов в местах, где сигнал от внешних базовых станций может быть недостаточным — например, на верхних этажах зданий и в помещениях с толстыми стенами. Звонок при этом проходит через доступную сеть Wi-Fi.

Алексей Дмитриев, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Т2:

"Импортозамещение в телекоме сегодня перестало быть экстренной реакцией на вызовы и превратилось в системную перестройку целой структуры. Сотрудничество с компанией "Протей" гарантирует нам как мобильному оператору четкость и предсказуемость: в отличие от зарубежных вендоров, партнеры предоставляют полный цикл технической поддержки. Именно это обеспечивает Т2 технологическую независимость".

Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Т2:

"Пилотный проект по интеграции оборудования ядра сети "Протей" не случайно был реализован именно в регионах Волги. Здесь сложилась мощная техническая база, масштабы которой позволяют оценить эффективность самых сложных и значимых проектов. Текущие результаты показывают, что Т2 смог сделать импортозамещение частью своего технического развития и успешно использует это для повышения надежности сети в интересах абонентов".