Т2, российский оператор мобильной связи, перевел VoLTE и VoWiFi-трафик в одиннадцати регионах Приволжья на ядро пакетной коммутации компании "Протей". Изменения затронули более 5,7 млн абонентов Т2. Ранее с помощью этого решения Т2 настроил передачу пакетных данных на территории субъектов ПФО.
В ноябре 2026 года специалисты Т2 продолжили интеграцию оборудования российского ядра пакетной коммутации на сети в одиннадцати субъектах Приволжья. Финальным шагом стали технические работы в четырех регионах: Республике Мордовии, Пензенской, Саратовской и Нижегородской областях. Ранее миграция прошла в Кировской, Ульяновской и Самарской областях, а также республиках Удмуртии, Татарстан, Чувашии и Марий Эл. Теперь на базе отечественного оборудования обслуживается весь голосовой трафик с использованием технологий VoLTE и VoWiFi. Изменения затронули более 5,7 млн абонентов Т2.
Перевод трафика стал продолжением масштабной работы по внедрению ядра сети "Протей" в инфраструктуру Т2, которая началась в 2025 году. Тогда Т2 провел пусконаладку и интеграцию оборудования пакетной коммутации на сети в Приволжье. На этом этапе он затронул перевод на новое оборудование пакетных данных, которые пользователи загружали при использовании мобильного интернета. В дальнейшем оператор Т2 планирует масштабировать применение оборудования "Протей" на своих сетях в других регионах России.
Технология VoLTE (или Voice over LTE) позволяет совершать звонки через сеть LTE, что дает клиентам возможность пользоваться интернетом и не класть при этом трубку. Такие вызовы отличаются чистотой звука и более высокой стабильностью. Технология VoWiFi (или Voice over Wi-Fi) расширяет возможности голосовых вызовов в местах, где сигнал от внешних базовых станций может быть недостаточным — например, на верхних этажах зданий и в помещениях с толстыми стенами. Звонок при этом проходит через доступную сеть Wi-Fi.
Алексей Дмитриев, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Т2:
"Импортозамещение в телекоме сегодня перестало быть экстренной реакцией на вызовы и превратилось в системную перестройку целой структуры. Сотрудничество с компанией "Протей" гарантирует нам как мобильному оператору четкость и предсказуемость: в отличие от зарубежных вендоров, партнеры предоставляют полный цикл технической поддержки. Именно это обеспечивает Т2 технологическую независимость".
Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Т2:
"Пилотный проект по интеграции оборудования ядра сети "Протей" не случайно был реализован именно в регионах Волги. Здесь сложилась мощная техническая база, масштабы которой позволяют оценить эффективность самых сложных и значимых проектов. Текущие результаты показывают, что Т2 смог сделать импортозамещение частью своего технического развития и успешно использует это для повышения надежности сети в интересах абонентов".
Последние комментарии
Нужно смотреть в будущее, а не бюджет. Нужна магистраль в городе, чтобы пролететь весь город без остановок, в нужном районе свернуть и уже там торчать в пробках. Зачем нам за бешеные деньги очередной источник пробок. Смотрите на Казань и Уфу. Или мы будем вечной деревней?
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет