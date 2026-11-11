Т2 запускает Лину — первого голосового ассистента на базе генеративного ИИ

T2, российский оператор мобильной связи, представил нового голосового ассистента Лину. Компания одной из первых на телеком-рынке внедрила генеративную языковую модель (LLM) для обработки входящих переадресованных звонков независимо от их тематики. В отличие от классических скриптовых ботов, Лина не использует заготовленные фразы, а ведет живой и осмысленный диалог со звонящим.
Лина использует генеративный ИИ для ведения диалога по входящим переадресованным звонкам различных категорий, не ограничиваясь отдельными сценариями взаимодействия. Когда абонент занят, не отвечает или находится вне сети, голосовой ассистент Лина принимает звонок. Благодаря новой технологической основе он понимает контекст разговора, может задавать уточняющие вопросы и адекватно реагировать на нестандартные реплики. После завершения разговора помощник отправляет абоненту полную расшифровку и краткую выжимку сути звонка в приложение Т2.
Т2 запустил для Лины и других ассистентов новый функционал: расшифровки разговоров дублируются в мессенджер MAX. Если абонент хочет получать их в мессенджере, в настройках ассистента можно подключить отправку расшифровок в бот MAX.
Голосовой помощник Лина — специализированный ИИ-секретарь, который упрощает ведение деловых и личных коммуникаций. Его главная задача — качественно обработать входящий вызов, поддержать беседу и передать абоненту важную информацию. Лина дополнит текущую линейку голосовых ассистентов Т2. Подключить и управлять сервисом можно через витрину SafeWall в мобильном приложении оператора.
Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности T2:
"Этим запуском мы расширяем линейку и возможности наших голосовых сервисов. Базовые сценарные ассистенты отлично закрывают рутинные задачи и фильтрацию спама, но генеративный ИИ добавляет гибкость и естественность. Мы одними из первых среди операторов внедряем LLM для обработки входящих звонков независимо от их тематики — это делает общение клиента больше похожим на коммуникацию с человеком. Для пользователя это означает, что его цифровой секретарь не просто фиксирует факт звонка, а реально вникает в суть разговора, задает правильные вопросы и передает все самое главное".
Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Т2:
"Деловые коммуникации в современном мире нельзя поставить на паузу. Но ритм жизни непредсказуем и не всегда гаджет может быть под рукой. Голосовой ассистент на базе генеративной языковой модели позволит нашим клиентам держать все важные вызовы под контролем, так как общение с помощником сопоставимо с живыми человеческими ответами. Внедрение Лины позволит Т2 обеспечить абонентам новый уровень цифрового сервиса без ущерба для деловых процессов и личных контактов".
Последние комментарии
Нужно смотреть в будущее, а не бюджет. Нужна магистраль в городе, чтобы пролететь весь город без остановок, в нужном районе свернуть и уже там торчать в пробках. Зачем нам за бешеные деньги очередной источник пробок. Смотрите на Казань и Уфу. Или мы будем вечной деревней?
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет