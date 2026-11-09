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Логистика Транспорт и связь

В Самаре пройдет конференция для транспортно-логистического бизнеса

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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26 ноября 2026 года состоится в Самаре Межрегиональная конференция: "Маркетинговая логистика: новые правила, технологии и точки роста". На одной площадке соберутся представители государственных ведомств, отраслевых экспертов и практиков бизнеса.

Фото: Фото предоставлено Клубом директоров Самарской области

Маркетинговая логистика - это не только движение грузов, это движение бизнеса вперед. Сейчас, когда новые требования, цифровые системы и изменения законодательства ставят перед перевозчиками все больше вопросов, такой диалог особенно необходим.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ян Ли 19 декабря 2014 18:12 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Нашли кого допустить к бюджету, это как в пословице, пустить козла в огород... Не уж то в Губ. думе не знают всю трудовую биографию этого человека или там все такие"честные". Строительство только одного ресторана на набережной вопряки принятому закону о распитии алкоголя, чего стоит и ещё много уголовно наказуемых дел обхода законов мошенническим путём.

Fani Fani 19 декабря 2014 15:25 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Это интересно: Кому принадлежат эти компании? Ultramaris Limited (Кипр)  405 363 122,00 руб. Mentaren Financial Limited (Кипр) 199 656 463,00 руб.

vladigor2006 30 января 2013 20:33 В 2013 г. КбшЖД планирует увеличить грузоперевозки на 2,2%

Кому это интересно? Поднимите руку.

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