В Самаре пройдет конференция для транспортно-логистического бизнеса

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26 ноября 2026 года состоится в Самаре Межрегиональная конференция: "Маркетинговая логистика: новые правила, технологии и точки роста". На одной площадке соберутся представители государственных ведомств, отраслевых экспертов и практиков бизнеса.

Фото: Фото предоставлено Клубом директоров Самарской области