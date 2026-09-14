Лучших сотрудников Почты наградили в Москве

8 и 9 сентября в Москве на финале Всероссийского конкурса профессионального мастерства Почты России определили лучших сотрудников среди основных профессий. Заявки на участие в конкурсе подали более 2 000 человек.

В конкурсе приняли участие почтальоны, операторы, начальники почтовых отделений, водители и сортировщики магистрально-сортировочных центров и участков обработки почты.

Почта объединяет один из крупнейших в стране трудовых коллективов: около 200 000 человек во всех уголках России. В компании работает более 60 000 почтальонов, около 20 000 операторов, более 8 000 сортировщиков и 8 500 водителей почтового транспорта, а также около 21 000 начальников почтовых отделений. Конкурс профессионального мастерства Почты России проходит с 2010 г. и состоит из трёх этапов: филиального (на уровне регионов), межрегионального и всероссийского. После межрегионального этапа жюри определило по одному победителю в каждой номинации. В финал вышли 30 лучших сотрудников со всей страны, которые приехали в Москву.

"Невозможно переоценить важность вашего труда не только для Почты, но и для жизни всей огромной страны. Именно вы своей энергией, неравнодушием и личным примером трудолюбия продвигаете компанию вперёд. Благодарю вас за успехи, ответственность и стремление быть лучшими. Мы гордимся, что такие люди работают в нашей компании, мы на вас равняемся!" — подчеркнул генеральный директор Почты России Михаил Волков.

По итогам конкурсных испытаний лучшим начальником почтового отделения стала Любовь Бражникова из г. Балашов Саратовской обл. Победителем в номинации "Лучший оператор связи" стал Александр Орлов из г. Чистополь Республики Татарстан. Среди почтальонов первое место заняла Наталья Коломейцева из Астрахани. В номинации "Лучший сортировщик" первое место занял Максим Скобов из Калининграда. Лучшим водителем Почты стал Абубякеров Рустям из Самары. А в номинации "Народное голосование" голоса сотрудников завоевал сортировщик Кирилл Башкирцев из Красноярска. Все победители получили звание "Лучший в профессии" и денежные премии.