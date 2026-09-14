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Логистика Транспорт и связь

Лучших сотрудников Почты наградили в Москве

САМАРА. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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8 и 9 сентября в Москве на финале Всероссийского конкурса профессионального мастерства Почты России определили лучших сотрудников среди основных профессий. Заявки на участие в конкурсе подали более 2 000 человек.

В конкурсе приняли участие почтальоны, операторы, начальники почтовых отделений, водители и сортировщики магистрально-сортировочных центров и участков обработки почты.

Почта объединяет один из крупнейших в стране трудовых коллективов: около 200 000 человек во всех уголках России. В компании работает более 60 000 почтальонов, около 20 000 операторов, более 8 000 сортировщиков и 8 500 водителей почтового транспорта, а также около 21 000 начальников почтовых отделений. Конкурс профессионального мастерства Почты России проходит с 2010 г. и состоит из трёх этапов: филиального (на уровне регионов), межрегионального и всероссийского. После межрегионального этапа жюри определило по одному победителю в каждой номинации. В финал вышли 30 лучших сотрудников со всей страны, которые приехали в Москву.

"Невозможно переоценить важность вашего труда не только для Почты, но и для жизни всей огромной страны. Именно вы своей энергией, неравнодушием и личным примером трудолюбия продвигаете компанию вперёд. Благодарю вас за успехи, ответственность и стремление быть лучшими. Мы гордимся, что такие люди работают в нашей компании, мы на вас равняемся!" — подчеркнул генеральный директор Почты России Михаил Волков.

По итогам конкурсных испытаний лучшим начальником почтового отделения стала Любовь Бражникова из г. Балашов Саратовской обл. Победителем в номинации "Лучший оператор связи" стал Александр Орлов из г. Чистополь Республики Татарстан. Среди почтальонов первое место заняла Наталья Коломейцева из Астрахани. В номинации "Лучший сортировщик" первое место занял Максим Скобов из Калининграда. Лучшим водителем Почты стал Абубякеров Рустям из Самары. А в номинации "Народное голосование" голоса сотрудников завоевал сортировщик Кирилл Башкирцев из Красноярска. Все победители получили звание "Лучший в профессии" и денежные премии.

АО "Почта России" — крупнейший федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Седьмая крупнейшая компания в мире по количеству отделений обслуживания клиентов — свыше 38 000 точек, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах. Среднемесячная протяженность логистических маршрутов Почты составляет 64 млн километров.

Ежегодно Почта России принимает более 1 млрд бумажных отправлений и обрабатывает более 90 млн посылок. Компания помогает переводить юридически значимую переписку в цифровой формат — в 2025 г. Почта доставила порядка 380 млн писем в электронном и гибридном формате.

Почтово-логистический оператор следит за сохранностью всех отправлений, включая онлайн-заказы. На октябрь 2025 г. этот показатель достигает 99,99%.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ян Ли 19 декабря 2014 18:12 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Нашли кого допустить к бюджету, это как в пословице, пустить козла в огород... Не уж то в Губ. думе не знают всю трудовую биографию этого человека или там все такие"честные". Строительство только одного ресторана на набережной вопряки принятому закону о распитии алкоголя, чего стоит и ещё много уголовно наказуемых дел обхода законов мошенническим путём.

Fani Fani 19 декабря 2014 15:25 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Это интересно: Кому принадлежат эти компании? Ultramaris Limited (Кипр)  405 363 122,00 руб. Mentaren Financial Limited (Кипр) 199 656 463,00 руб.

vladigor2006 30 января 2013 20:33 В 2013 г. КбшЖД планирует увеличить грузоперевозки на 2,2%

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