Лучших сотрудников Почты наградили в Москве

8 и 9 сентября в Москве на финале Всероссийского конкурса профессионального мастерства Почты России определили лучших сотрудников среди основных профессий. Заявки на участие в конкурсе подали более 2 000 человек.
В конкурсе приняли участие почтальоны, операторы, начальники почтовых отделений, водители и сортировщики магистрально-сортировочных центров и участков обработки почты.
Почта объединяет один из крупнейших в стране трудовых коллективов: около 200 000 человек во всех уголках России. В компании работает более 60 000 почтальонов, около 20 000 операторов, более 8 000 сортировщиков и 8 500 водителей почтового транспорта, а также около 21 000 начальников почтовых отделений. Конкурс профессионального мастерства Почты России проходит с 2010 г. и состоит из трёх этапов: филиального (на уровне регионов), межрегионального и всероссийского. После межрегионального этапа жюри определило по одному победителю в каждой номинации. В финал вышли 30 лучших сотрудников со всей страны, которые приехали в Москву.
"Невозможно переоценить важность вашего труда не только для Почты, но и для жизни всей огромной страны. Именно вы своей энергией, неравнодушием и личным примером трудолюбия продвигаете компанию вперёд. Благодарю вас за успехи, ответственность и стремление быть лучшими. Мы гордимся, что такие люди работают в нашей компании, мы на вас равняемся!" — подчеркнул генеральный директор Почты России Михаил Волков.
По итогам конкурсных испытаний лучшим начальником почтового отделения стала Любовь Бражникова из г. Балашов Саратовской обл. Победителем в номинации "Лучший оператор связи" стал Александр Орлов из г. Чистополь Республики Татарстан. Среди почтальонов первое место заняла Наталья Коломейцева из Астрахани. В номинации "Лучший сортировщик" первое место занял Максим Скобов из Калининграда. Лучшим водителем Почты стал Абубякеров Рустям из Самары. А в номинации "Народное голосование" голоса сотрудников завоевал сортировщик Кирилл Башкирцев из Красноярска. Все победители получили звание "Лучший в профессии" и денежные премии.
АО "Почта России" — крупнейший федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Седьмая крупнейшая компания в мире по количеству отделений обслуживания клиентов — свыше 38 000 точек, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах. Среднемесячная протяженность логистических маршрутов Почты составляет 64 млн километров.
Ежегодно Почта России принимает более 1 млрд бумажных отправлений и обрабатывает более 90 млн посылок. Компания помогает переводить юридически значимую переписку в цифровой формат — в 2025 г. Почта доставила порядка 380 млн писем в электронном и гибридном формате.
Почтово-логистический оператор следит за сохранностью всех отправлений, включая онлайн-заказы. На октябрь 2025 г. этот показатель достигает 99,99%.