CARCADE приняла участие в выставке-форуме "Транспорт большого города" в Челябинске

С 22 по 23 октября в Челябинске прошла крупная многоотраслевая выставка-форум "Транспорт большого города. Пассажирские перевозки. Дороги. Логистика", которая стала важным событием для профессионалов транспортной и дорожной отраслей региона.

Мероприятие собрало участников из сферы транспортной инфраструктуры, став значимой площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития отрасли. В рамках деловой программы эксперты и руководители компаний обсудили перспективы и вызовы, стоящие перед отраслью. Темы форума охватили улучшение качества транспортных услуг, совершенствование логистики и внедрение современных технологий в дорожное строительство и ремонт.

На выставке были представлены новейшие решения в области пассажирских перевозок, дорожного строительства и логистики. Посетители имели возможность ознакомиться с передовыми технологиями, посетить мастер-классы и круглые столы, а также наладить деловые контакты.

От компании CARCADE на форуме выступил Глеб Черепенькин, заместитель регионального директора в Челябинске. Он рассказал о преимуществах лизинга как эффективного инструмента финансирования для транспортных, строительных и таксомоторных организаций. По данным аналитического центра CARCADE, по итогам 9 месяцев 2025 года наибольший интерес к лизинговым услугам в Южном Урале зафиксирован в сфере услуг, транспорта и строительства.

"Лизинг продолжает оставаться одним из самых востребованных инструментов для обновления автопарков и спецтехники. Особенно это важно для предприятий в сфере транспорта и строительства, где гибкость в финансовом планировании играет ключевую роль. В условиях экономической неопределённости лизинг позволяет компаниям легко адаптироваться и эффективно управлять своими ресурсами", — отметил Глеб Черепенькин.

Участники форума подчеркнули значимость таких мероприятий для развития транспортной инфраструктуры, улучшения качества транспортных услуг и внедрения инновационных решений, способствующих росту бизнеса в регионе.