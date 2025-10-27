Успеть до повышения: Росгосстрах выяснил, какие машины покупают россияне в 2025 году

На российском рынке уверенно растет доля азиатских автомобилей. Сегодня машинами из стран Азии владеют 62% респондентов, при этом 37% из них выбрали китайские марки. Российские автомобили есть у каждого пятого (21%) владельца, европейские — у 13%, а американские — у 4%. Об этом говорят результаты исследования¹, проведенного страховой компанией "Росгосстрах".

Интерес к китайским маркам продолжает усиливаться: среди тех, кто уже купил или планирует покупку автомобиля в этом году, 69% отдают свое предпочтение именно автомобилям из Китая. Особенно заметен этот тренд среди покупателей, которые берут машину без кредита — две трети (66%) таких автовладельцев делают выбор в пользу китайских брендов.

Для тех, кто все-таки планирует брать кредит на покупку авто, наиболее комфортная сумма ежемесячного платежа не превышает 20 тысяч рублей — об этом сообщили 53% респондентов. Еще 26% готовы платить 20–40 тысяч, 14% — 40–60 тысяч рублей. Лишь 7% могут позволить себе выплачивать более 60 тысяч рублей ежемесячно.

При этом треть россиян планируют потратить на автомобиль 2–3 млн рублей, четверть — 3–5 млн, еще 22% — 1–2 млн рублей. Лишь 5% готовы купить машину более чем за 5 млн, а 15% рассчитывают уложиться в сумму менее миллиона.

Каждый пятый россиянин запланировал покупку автомобиля уже на этот год. Интерес к приобретению машины в 2025 году также подогревается повышением утилизационного сбора: 8% опрошенных признались, что постараются приобрести авто до того, как он изменится. Причем 55% рассматривают для покупки исключительно новые модели.

Приобретение нового автомобиля для большинства — способ избежать рисков и непредвиденных расходов, которыми чревата покупка машины с пробегом. Так считают 46% опрошенных, еще 30% отмечают важность гарантии и сервисного обслуживания. Почти четверть (24%) выбирают новые автомобили из-за их безопасности и технологичности, 4% — ради лучшей топливной экономичности и экологичности, а 1% не хотят беспокоиться о ремонте и износе.*

Тем не менее подержанные автомобили остаются привлекательными для 45% покупателей. Большинство из них (60%) объясняют выбор более низкой стоимостью и возможностью купить желаемую модель дешевле. 17% не считают критичными отсутствие гарантии и сервисного обслуживания, каждый десятый отмечает меньшие затраты на содержание, а 9% уверены, что рынок подержанных машин предлагает более широкий выбор.*

"Сегодня рынок демонстрирует очевидный сдвиг в сторону азиатских, в первую очередь китайских, автомобилей. Они предлагают покупателям баланс цены, оснащения и уровня технологий, который ранее был характерен для европейских брендов, — отмечает куратор направления каско компании Росгосстрах Дмитрий Кузнецов. — При этом значительная часть покупателей сохраняет рациональный подход: выбирают новые машины, чтобы минимизировать риски, и оформляют каско, воспринимая его как неотъемлемый элемент защиты. Наше исследование показывает, что 55% респондентов считают полис каско необходимым, поскольку он позволяет избежать крупных финансовых потерь при повреждении или угоне автомобиля. Рост интереса к страхованию говорит о повышении осознанности в подходе россиян к существующим рискам".

¹ Репрезентативный опрос проведен в октябре 2025 года среди 1287 респондентов во всех федеральных округах РФ

*Вопрос предполагал множественный ответ