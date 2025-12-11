"Непривычно низкоэтажный": в Самаре обсудят строительство нового ЖК на Мичурина

Жителей Самары приглашают принять участие в общественных обсуждения по проектам застройки города. Одна из заявок касается возведения среднеэтажного жилого комплекса на ул. Мичурина, 80. Причем для инициатора — ООО "Дэн" — это уже вторая попытка.

Участок площадью 3775,8 кв. м некогда входил в состав четвертого подшипникового завода (ГПЗ-4). "Дэн" получил его через суд. Причем по дешевке — всего за 984,9 тыс. рублей.

В Самаре ограничат застройку ул. Мичурина Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия (ГИООКН) представила проект зон охраны комплекса военных казарм Линдовского городка на ул. Мичурина в Самаре. Он предусматривает ограничение застройки территории.

О планах по застройке площадки компания объявила в марте 2025 года. Согласно представленному на общественные обсуждения проекту, планируется возведение жилого комплекса "Линдовский" с переменной этажностью (два-семь этажей). Внешний вид дома решили сделать в стиле линдовских казарм, расположенных по соседству, а высотность — снижать к ул. Мичурина. При этом проект не предусматривал ни строительства социальных объектов, ни развития дорожной инфраструктуры. Существующую в районе сочли достаточной.

Общественные обсуждения прошли в пользу застройщика. Все 23 участника высказались за реализацию проекта. И все же в сентябре министерство градостроительной политики Самарской области отказало компании в согласовании среднеэтажной жилой застройки площадки и вот почему:

"Запрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка может привести к нарушению технических регламентов, градостроительных, строительных, санитарно-эпидемиологических, противопожарных, иных норм и правил, установленных законодательством РФ".

Через несколько дней после вынесения этого решения проект "Дэна" рассмотрели на рабочей группе градостроительного совета при губернаторе. Застройщику рекомендовали рассмотреть возможность реорганизации жилых ячеек, первого этажа и транспортно-пешеходной инфраструктуры для интеграции общественных функций и повышения доступности жилой зоны, а также заняться разработкой проекта планировки территории. Проработку вопросов социальной инфраструктуры поручили мэрии Самары.

"Непривычно низкоэтажный для Самары — всего 3–7 этажей. Для нас это сигнал, что экономика может работать даже при таких параметрах, если грамотно выстраивать механизм реализации и уделять внимание качеству конечного продукта. Это важный шаг к более гармоничной и человекоцентричной городской среде", — отметил по итогам заседания глава минграда Андрей Грачев.

И вот теперь "Дэн" вновь запросил согласования среднейэтажной застройки территории. Общественные обсуждения стартуют 16 декабря и продлятся до 23 декабря. Оставить свои отзывы жители могут как в департаменте градостроительства, так онлайн на сайте мэрии.