"Непривычно низкоэтажный": в Самаре обсудят строительство нового ЖК на Мичурина

Жителей Самары приглашают принять участие в общественных обсуждения по проектам застройки города. Одна из заявок касается возведения среднеэтажного жилого комплекса на ул. Мичурина, 80. Причем для инициатора — ООО "Дэн" — это уже вторая попытка.
Участок площадью 3775,8 кв. м некогда входил в состав четвертого подшипникового завода (ГПЗ-4). "Дэн" получил его через суд. Причем по дешевке — всего за 984,9 тыс. рублей.
О планах по застройке площадки компания объявила в марте 2025 года. Согласно представленному на общественные обсуждения проекту, планируется возведение жилого комплекса "Линдовский" с переменной этажностью (два-семь этажей). Внешний вид дома решили сделать в стиле линдовских казарм, расположенных по соседству, а высотность — снижать к ул. Мичурина. При этом проект не предусматривал ни строительства социальных объектов, ни развития дорожной инфраструктуры. Существующую в районе сочли достаточной.
Общественные обсуждения прошли в пользу застройщика. Все 23 участника высказались за реализацию проекта. И все же в сентябре министерство градостроительной политики Самарской области отказало компании в согласовании среднеэтажной жилой застройки площадки и вот почему:
"Запрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка может привести к нарушению технических регламентов, градостроительных, строительных, санитарно-эпидемиологических, противопожарных, иных норм и правил, установленных законодательством РФ".
Через несколько дней после вынесения этого решения проект "Дэна" рассмотрели на рабочей группе градостроительного совета при губернаторе. Застройщику рекомендовали рассмотреть возможность реорганизации жилых ячеек, первого этажа и транспортно-пешеходной инфраструктуры для интеграции общественных функций и повышения доступности жилой зоны, а также заняться разработкой проекта планировки территории. Проработку вопросов социальной инфраструктуры поручили мэрии Самары.
"Непривычно низкоэтажный для Самары — всего 3–7 этажей. Для нас это сигнал, что экономика может работать даже при таких параметрах, если грамотно выстраивать механизм реализации и уделять внимание качеству конечного продукта. Это важный шаг к более гармоничной и человекоцентричной городской среде", — отметил по итогам заседания глава минграда Андрей Грачев.
И вот теперь "Дэн" вновь запросил согласования среднейэтажной застройки территории. Общественные обсуждения стартуют 16 декабря и продлятся до 23 декабря. Оставить свои отзывы жители могут как в департаменте градостроительства, так онлайн на сайте мэрии.
Последние комментарии
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет