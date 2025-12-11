16+
Строительство Строительство и недвижимость

"Непривычно низкоэтажный": в Самаре обсудят строительство нового ЖК на Мичурина

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Жителей Самары приглашают принять участие в общественных обсуждения по проектам застройки города. Одна из заявок касается возведения среднеэтажного жилого комплекса на ул. Мичурина, 80. Причем для инициатора — ООО "Дэн" — это уже вторая попытка. 

Фото: министерство градостроительной политики Самарской области

Участок площадью 3775,8 кв. м некогда входил в состав четвертого подшипникового завода (ГПЗ-4). "Дэн" получил его через суд. Причем по дешевке — всего за 984,9 тыс. рублей.

В Самаре ограничат застройку ул. Мичурина В Самаре ограничат застройку ул. Мичурина
Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия (ГИООКН) представила проект зон охраны комплекса военных казарм Линдовского городка на ул. Мичурина в Самаре. Он предусматривает ограничение застройки территории.

О планах по застройке площадки компания объявила в марте 2025 года. Согласно представленному на общественные обсуждения проекту, планируется возведение жилого комплекса "Линдовский" с переменной этажностью (два-семь этажей). Внешний вид дома решили сделать в стиле линдовских казарм, расположенных по соседству, а высотность — снижать к ул. Мичурина. При этом проект не предусматривал ни строительства социальных объектов, ни развития дорожной инфраструктуры. Существующую в районе сочли достаточной.

Общественные обсуждения прошли в пользу застройщика. Все 23 участника высказались за реализацию проекта. И все же в сентябре министерство градостроительной политики Самарской области отказало компании в согласовании среднеэтажной жилой застройки площадки и вот почему:

"Запрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка может привести к нарушению технических регламентов, градостроительных, строительных, санитарно-эпидемиологических, противопожарных, иных норм и правил, установленных законодательством РФ".

Через несколько дней после вынесения этого решения проект "Дэна" рассмотрели на рабочей группе градостроительного совета при губернаторе. Застройщику рекомендовали рассмотреть возможность реорганизации жилых ячеек, первого этажа и транспортно-пешеходной инфраструктуры для интеграции общественных функций и повышения доступности жилой зоны, а также заняться разработкой проекта планировки территории. Проработку вопросов социальной инфраструктуры поручили мэрии Самары.

"Непривычно низкоэтажный для Самары — всего 3–7 этажей. Для нас это сигнал, что экономика может работать даже при таких параметрах, если грамотно выстраивать механизм реализации и уделять внимание качеству конечного продукта. Это важный шаг к более гармоничной и человекоцентричной городской среде", — отметил по итогам заседания глава минграда Андрей Грачев.

И вот теперь "Дэн" вновь запросил согласования среднейэтажной застройки территории. Общественные обсуждения стартуют 16 декабря и продлятся до 23 декабря. Оставить свои отзывы жители могут как в департаменте градостроительства, так онлайн на сайте мэрии.

Последние комментарии

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

