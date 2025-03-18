В Самаре ограничат застройку ул. Мичурина

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия (ГИООКН) представила проект зон охраны комплекса военных казарм Линдовского городка на ул. Мичурина в Самаре. Он предусматривает ограничение застройки территории.

Комплекс включает в себя здания, расположенные по адресам: ул. Мичурина, 64, 74, 78 и 90. Они являются объектами культурного наследия (ОКН) регионального значения. Год постройки — 1915–1916 гг.

Фото: ГИООКН Самарской области

"ОКН находится в квартале, ограниченного ул. Осипенко, Радонежская, Челюскинцев и Мичурина. Рассматриваемая территория предназначена для использования как многофункциональная зона в границах исторического поселения. Часть исторической среды была нарушена многоэтажными жилыми домами. Чтобы сохранить комплекс казарм в его историческом окружении необходим проект зон охраны", — объясняется в проекте.

Сейчас плотность застройки в квартале оценивается как средняя. Высота исторических зданий — 1-3 этажа, новых — 3-19 этажей. Проект зон охраны предусматривает ограничение дальнейшей застройки. Они отображены на этой карте.

Фото: ГИООКН Самарской области

Фото: ГИООКН Самарской области

Красным обозначена охранная зона ОКН. В ее границах устанавливается особый режим использования земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство. Исключения распространяются только на принятие специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды ОКН. Также запрещается размещение базовых станций сотовой связи, башенных и антенно-мачтовых конструкций, рекламы, вывесок, некапитальных строений, сооружений и объектов, включая автостоянки, киоски, навесы, которые нарушают характеристики историко-градостроительной и (или) природной среды.

Фото: ГИООКН Самарской области

Границы зоны регулирования застройки (ЗРЗ) обозначены на карте голубым и сиреневым цветами. В их пределах устанавливается режим использования земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

"Зона необходима для реализации комплексного подхода к развитию территории, когда сохраняются точки восприятия памятника, новая застройка учитывает расположенный в непосредственной близости ОКН, а предусмотренные градостроительными регламентами мероприятия позволяют достичь сочетания старого и нового", — объясняется в проекте.

Фото: ГИООКН Самарской области

Согласно документу, в границах зоны разрешается строительство жилых и общественных зданий по стилистическим и цветовым решениям, увязанным с фасадами казарм, а также реконструкция существующих зданий. Однако есть ограничения по высоте:

для ЗРЗ участка 1 — 12 м,

участка 2 — 1,5 м,

участка 3 — 45 м,

участка 4 — 18,5 м,

частка 5 — 15 м,

участка 6 — 12 м,

участка 7 — 15 м,

участка 8 — 12 м,

участка 9 — 15 м,

участка 10 — 15 м,

участка 11 — 25 м,

участка 12 — 18,5 м,

участка 13 — 12 м,

участка 14 — 18,5 м,

участка 15 — 12 м.

Проект зон охраны казарм прошел государственную историко-культурную экспертизу. Теперь инспекции предстоит утвердить документ.

Под вопросом остается судьба еще одного здания, входящего в состав Линдовского военного городка, — артиллерийской казармы на Московском шоссе. Раньше их было три, но две снесли в 2015 году. Уцелевшее здание постепенно разрушается. У него нет одной стены. По соседству компания девелопера Анатолий Давидюка возводит высотки. В планах — строительство небоскребов. Судя по представленному проекту, казарму планируется интегрировать в будущую застройку. Осталось только ее сохранить до этого момента.