Руины усадьбы Аксаковых защитили от сноса

Усадьбу семьи самарского губернатора Григория Аксакова признали объектом культурного наследия регионального значения. Приказ об этом опубликовала ГИООКН.
"В состав достопримечательного места вошли некрополь семьи Аксакова, дворянская усадьба Страхово с фундаментами господского дома и хозяйственными постройками, расположенный рядом парк и церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая", — пояснили в инспекции.
Объект культурного наследия находится на территории Борского района — в селе Страхово, основанного в 1749 году. Название получило по фамилии владельца — поручика Пензенского полка Василия Страхова.
Григорий Аксаков — сын писателя и литературного критика, автора "Аленького цветочка" Сергея Аксакова, приобрел имение в июне 1855 года. Потомки именитого рода владели усадьбой до 1917 года.
