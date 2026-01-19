16+
Руины усадьбы Аксаковых защитили от сноса

Усадьбу семьи самарского губернатора Григория Аксакова признали объектом культурного наследия регионального значения. Приказ об этом опубликовала ГИООКН.

Фото: ГИООКН Самарской области
В Самарской области перезахоронили останки семьи губернатора Григория Аксакова В Самарской области перезахоронили останки семьи губернатора Григория Аксакова
В пятницу, 16 января, в Самарской области перезахоронили останки губернатора Григория Аксакова и его семьи, сообщает в соцсети храм Покрова Пресвятой Богородицы села Беловка, где прошла служба по усопшим.

"В состав достопримечательного места вошли некрополь семьи Аксакова, дворянская усадьба Страхово с фундаментами господского дома и хозяйственными постройками, расположенный рядом парк и церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая", — пояснили в инспекции.

Объект культурного наследия находится на территории Борского района — в селе Страхово, основанного в 1749 году. Название получило по фамилии владельца — поручика Пензенского полка Василия Страхова.

Григорий Аксаков — сын писателя и литературного критика, автора "Аленького цветочка" Сергея Аксакова, приобрел имение в июне 1855 года. Потомки именитого рода владели усадьбой до 1917 года.

