В Самаре выставили на торги дом, где снимали сериал "Жизнь и судьба"

САМАРА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре вновь объявлен аукцион по продаже объекта культурного наследия "Дом Арсения Юрина", расположенного на улице Льва Толстого, 83. Начальная стоимость объекта составляет 16,36 млн рублей.

Двухэтажное здание, общей площадью 574,4 кв. Метра было построено в 1902 году по проекту архитектора А. А. Щербачева. После революции здание превратилось в коммуналку. В 2011 г. здесь снимали сцены сериала Сергея Урсуляка по роману Василия Гроссмана "Жизнь и судьба".

Архитектурное решение здания выполнено в псевдорусском стиле с богатой деталировкой и разнообразием декора из фигурного кирпича. Внутри сохранились элементы ограждения лестницы, печь-голландка и потолочная лепнина. Главным фасадом выходит на красную линию ул. Льва Толстого, расположено в квартальной застройке между ул. Самарской и ул. Садовой.

Состояние объекта оценивается как неудовлетворительное. В здании имеются центральное отопление, электрическое освещение, естественная вентиляция, водопровод и канализация. Дом Арсения Юрина является частью имущественного комплекса и участвует в пилотной программе восстановления памятников архитектуры с возможностью льготного финансирования.

Напомним, здание уже выставлялось на торги, однако победитель аукциона не подписал договор, а повторные торги не вызвали интереса у потенциальных инвесторов. Новые торги назначены на 12 сентября, прием заявок завершится 8 сентября.

