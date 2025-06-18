На разработку проекта реставрации особняка Субботина-Шихобалова выделят 180 млн рублей

Федеральный минкульт объявил конкурс на поиск подрядчика, который разработает проектную документацию для проведения реставрационных работ по сохранению особняка Субботина-Шихобалова. Объект культурного наследия федерального значения 1878-1879 гг. (арх. В.А.Шретер, Де-Рошфор) расположен на ул. Алексея Толстого, 3.

На разработку проекта выделяют 180 млн рублей. В качестве источника финансирования указана федеральная казна. Победителя торгов определят после 7 июля, а контракт нужно исполнить до февраля 2027 года.

В техзадании прописана стадийность проектирования, она состоит из четырех этапов: предварительные работы, комплексные научные исследования, в т.ч. инженерные изыскания, эскиз и проект реставрации и приспособления, рабочая и сметная документация.

Напомним, в июне 2024 г.на встрече с членами ВООПИиК, архитекторами, руководителями музеев Вячеслав Федорищев предложил выбрать первоочередной, самый знаковый и важный объект культурного наследия в исторической части Самары, который особенно нуждается в реставрации.

В качестве такого первоочередного объекта был выбран особняк на ул. Алексея Толстого, 3. Его история прослеживается с 1870-х годов, когда дворовое место принадлежало купеческой семье Субботиных. Они владели крупной торговой компанией "Торговый дом Семена Субботина, сын и внук". На улице Казанской (так тогда называлась улица) был возведен трехэтажный особняк в стиле неоренессанса. В 1894-1895 годах владения Субботиных на ул. Казанской принадлежали уже А.Н.Шихобалову, а в 1917 г. владелицей особняка была купчиха Е.Н.Курлина. В советское время в здании располагался Дворец инвалидов, при котором работала школа ликбеза. После войны дом принадлежал военному ведомству и использовался под гостиницу, впоследствии - под административный корпус завода им. Масленникова.

Вячеслав Федорищев сообщил, что объект будет реконструирован в течение трех лет. На месте он подписал протокол о намерениях о сотрудничестве между правительством Самарской области и Самарским региональным отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

В конце сентября 2024 г. состоялась рабочая встреча губернатора и министра культуры РФ Ольги Любимовой, и одной из ключевых тем стала реставрация особняка Субботина-Шихобалова.

Планируется, что после реконструкции здания в нем создадут музейно-выставочное пространство с проектами из ведущих федеральных музеев.