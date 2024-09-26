Вячеслав Федорищев и Ольга Любимова обсудили развитие отрасли культуры в Самарской области

В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой. Стороны обсудили вопросы развития отрасли культуры в регионе.

Одной из ключевых тем стала реставрация объектов федерального значения - Самарского государственного цирка и особняка Субботина-Шихобалова.

Говоря о здании Самарского цирка, глава региона отметил большую популярность объекта среди жителей и гостей региона. Ежегодно его посещает порядка 115 тыс. человек. В настоящее время здание 1969 г. постройки нуждается в реставрации.

В августе Самарский регион посетил первый замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин. Он осмотрел ключевые объекты культуры, включая Самарский государственный цирк.

Руководитель области акцентировал внимание и на объекте культурного наследия федерального значения "Особняк Субботина-Шихобалова", который тоже нуждается в восстановлении. Планируется, что после реконструкции здания в нем создадут музейно-выставочное пространство с проектами из ведущих федеральных музеев.

Также на встрече глава региона рассказал о культурных событиях, которые прошли в Самарской области. Руководитель области подчеркнул: одним из знаковых для региона культурным событием стало открытие филиала Третьяковской галереи. Решение о его создании было принято Минкультом России еще в 2018 году.

"Важно, чтобы в Самарском филиале Третьяковской галереи, помимо интересных выставочных проектов, функционировали детский центр, лекторий, куда смогут приходить люди разного возраста. В общем, чтобы здание Фабрики-кухни завода им. Масленникова стало настоящим местом встречи жителей и гостей города", - подчеркнула Ольга Любимова.

Также на встрече стороны отметили Всероссийский фестиваль семейного художественного творчества "Семья России", который был включен в План основных мероприятий по проведению Года семьи в Российской Федерации. География участников обширна: в Самарской области собрались 23 семейных песенных и фольклорных коллектива, а также 12 семейных династий мастеров и ремесленников из разных регионов нашей страны.

Кроме того, с 26 августа по 12 сентября в рамках грантовой поддержки проектов в сфере народного искусства прошел фестиваль народной музыки "Встреча Волги и Дона". Оркестранты и два ансамбля солистов проехали более 1,4 тыс. км по Самарской области, исполнили десятки композиций, провели концерты и мастер-классы по игре на народных инструментах.

Также стороны зафиксировали активное участие самарских коллективов, театров в программах "Большие гастроли" и "Мы - Россия".

Отдельное внимание участники встречи уделили реализации национального проекта "Культура", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

В 2024 г. благодаря нацпроекту в Самарской области будет проведен капитальный ремонт 11 муниципальных учреждений, включая восемь сельских домов культуры, детскую школу искусств в Отрадном, театр юного зрителя "Время тайн" в Новокуйбышевске и филиал историко-краеведческого музея им. А.В.Юшкова в с. Рождествено.

Продолжается реконструкция здания кинотеатра "Россия" в областном центре, где будет размещаться муниципальный театр для детей и молодежи "Мастерская". Это позволит не только отремонтировать объект, но и создать новые возможности для культурного досуга жителей региона.

Развитие сферы культуры входит в Программу социально-экономического развития региона. В течение пяти лет планируется создание современных культурных пространств на базе уже существующих учреждений культуры и модельных библиотек.