Вячеслав Федорищев: хоспис в Самаре улучшит паллиативную помощь

В среду, 16 июля, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с учредителем благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анной Федермессер и лидерами НКО в сфере помощи тяжелобольным людям из 10 регионов страны. Обсуждались вопросы и предложения по развитию паллиативной помощи в Самарской области и во всей стране.

В эти дни в Самарской области проходит финальный модуль просветительского проекта "Школа фонда "Вера". Представители школы из различных регионов России смогли ознакомиться с деятельностью местных организаций, оказывающих поддержку детям и взрослым с неизлечимыми заболеваниями, обменяться опытом, получить консультации экспертов.

Принимая во внимание тот факт, что качественная помощь таким пациентам в Самарской области организована в успешном взаимодействии государственных учреждений и НКО завершающий этап первого потока проекта принимает именно наш регион как передовой в части организации паллиативной помощи.

"Для нас очень важно, что такое большое и важное для всей страны мероприятие проводится у нас. Рассчитываю, что практики других субъектов, которые мы еще не применяем, изучим и будем внедрять в Самарской области, — отметил Вячеслав Федорищев. — Мы не хотим стоять на месте. Мы хотим, чтобы в нашем регионе было максимальное количество мер поддержки и, самое главное, подходов, как можно адресно помогать и детям, и не только детям — всем нуждающимся. Отдельное спасибо самарским организациям, которые развивают паллиативную помощь. Благодарю всех неравнодушных людей, которые занимаются этой работой, вносят вклад в наше общее большое дело. Вы не одни, у вас есть еще и мы".

В августе 2024 г. состоялась первая встреча Вячеслава Федорищева с Анной Федермессер, на которой обсуждались планы совместной работы. "За это время очень многое сделано. Надо отдать должное, что при вашей поддержке ситуация двигается вперед. Каждый ваш визит привносит очень много нового для нас", — сказал глава региона.

Один из ключевых вопросов — строительство в Самаре паллиативного хосписа для взрослых. Это позволит оказывать необходимую помощь большему количеству людей, поддерживать семьи, в которых живут неизлечимые больные.

"Мы говорили, что нам необходимо усиление инфраструктуры. Хоспис точно сделаем до 2029 года, а может и чуть раньше", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Анна Федермессер отметила важность реализации этого проекта. "Самарская область — большой регион, здесь очень нужен такой хоспис. Самара — лидер в области паллиативной помощи взрослым и детям. Здесь много прекрасных проектов. Есть взаимопонимание между государством и НКО, есть понимание, что только вместе можно что-то поменять", — уверена учредитель благотворительного фонда "Вера".

Главный врач АНО "Самарский хоспис" Ольга Осетрова отметила эффективное сотрудничество с региональными властями. "Я благодарна правительству Самарской области, что мы в этом году получили финансирование своевременно. Мы действительно работаем вместе", — сказала Ольга Осетрова.

Исполнительный директор благотворительного фонда "ЕВИТА" Ольга Шелест подчеркнула, что в Самарской области сформирован уникальный комплекс мер поддержки в сфере паллиативной помощи, и эти меры поддержки расширяются.

"В Самарской области есть услуга социальной няни — в семью, где живет паллиативный ребенок, каждый день приходит няня на четыре часа. Такого нет ни в одном другом регионе. Мы предложили расширить оказание такой услуги — не только для детей до 18 лет, а поднять возраст до 25 лет. Вопрос решен. Спасибо вам, Вячеслав Андреевич, и команде областного правительства за поддержку", — сказала Ольга Шелест.

В ходе общения с губернатором Самарской области руководители НКО представили ряд предложений по развитию паллиативной помощи, озвучили ряд инициатив и вопросов. "Очень вдохновляющая встреча. Результат есть. Уезжаешь с ощущением радости. Здесь были представители 10 регионов из разных некоммерческих организаций. И я точно знаю, что они абсолютно точно все в свои регионы приедут и будут говорить: "Вот в Самаре губернатор все правительство позвал, все с НКО встречаются, — поделилась впечатлениями по итогам встречи Анна Федермессер. — И дело не только просто во встрече, а в том, что случился диалог. Нет ощущения, что по одну сторону стола сидят НКО, а по другую — правительство. Ощущение, что люди делают одно дело. Это так круто!"