Губернатор Вячеслав Федорищев: "Фестиваль бардовской песни будет ежегодным"

В субботу, 5 июля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие во всероссийском фестивале бардовской песни на Мастрюковских озерах. Его торжественное открытие состоялось накануне, 4 июля, а сегодня на главной сцене выступили лауреаты и гости фестиваля.

Масштабное событие объединило более 30 тысяч человек — любителей и мастеров авторской песни со всей страны: от Чукотки до Калининграда, а также гостей из Беларуси, Казахстана и др.

Глава региона подчеркнул уникальную атмосферу фестиваля, отметив его значимость для жителей области.

"Я здесь впервые и восхищен атмосферой, которая царит сегодня. Идущие от самого сердца песни, теплые встречи, живописная природа. Неудивительно, что из года в год здесь собирается так много людей самых разных возрастов из разных уголков страны и даже из-за рубежа!", — сказал Вячеслав Федорищев.

Возвращение фестиваля, который имеет особое значение для региона, стало возможным благодаря совместной работе организаторов и региональных властей. Руководитель области напомнил, что после его вступления в должность многие жители неоднократно обращались с вопросами о причинах отмены мероприятия и просили возобновить традицию его проведения.

"Вопросы безопасности, которые стояли, были очень серьезными. Но мы доработали, сделали все возможное, чтобы он состоялся", — пояснил Вячеслав Федорищев.

Особую благодарность выразил Михаил Грушин, племянник основателя фестиваля Валерия Грушина.

"Спасибо Вам за поддержку, что Вы не бросили фестиваль. Я надеюсь, что мы это продолжим", — сказал он.

Вячеслав Федорищев заверил участников, что фестиваль бардовской песни станет ежегодным событием.

"Мы хотели бы, чтобы вам запомнился этот фестиваль, потому что он будет точно не последним. Каждый год, несмотря на то, как бы он назывался в этом году, я вас приглашаю на Грушинский фестиваль сюда. Мы будем его каждый год отмечать. Будет очень-очень много добрых поводов собраться вместе", — обратился к присутствующим губернатор.

Самарская область продолжает сохранять и развивать свои культурные традиции. Всероссийский фестиваль бардовской песни — это не только яркое проявление народного творчества, но и важная визитная карточка региона, привлекающая туристов и ценителей музыки со всей страны и зарубежья.