Губернатор Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан по вопросам поддержки ветеранов СВО

В четверг, 3 июля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с жителями областного центра — Валентиной Викторовой и Надеждой Аверьяновой, обратившимися к главе региона в ходе мероприятия, посвященного Дню ветеранов боевых действий.
Мать участников специальной военной операции Надежда Аверьянова обратилась к губернатору с вопросом об обеспечении медицинской помощи бойцам, находящимся в отпуске, в лечебных учреждениях Самарской области. В ходе беседы руководитель области подчеркнул приоритетность поддержки защитников Отечества и их семей.
Председатель Самарской региональной организации Общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций" Валентина Викторова инициировала рассмотрение возможности компенсации расходов на проезд ветеранов к местам санаторно-курортного лечения, а также получения направлений на реабилитацию в Центр восстановительной терапии для воинов — интернационалистов имени М. А. Лиходея (санаторий "Русь").
"Сейчас проезд не оплачивается, хотя Совет Федерации выделяет квоты на путевки. В этом году у нас восемь квот, по которым едут шестеро — именно солдаты, которые проходили воинскую службу в Афганистане. Им никто не оплачивает проезд", — пояснила она.
На личном приеме граждан Вячеслав Федорищев выразил слова благодарности всем, кто защищал и продолжает защищать Отечество, подает пример, воспитывает подрастающее поколение и чтит воинские традиции России.
"Мы сделаем все, чтобы поддержать инициативы ветеранов, особенно в этот непростой для страны период. Роль ветеранских организаций сегодня крайне высока", — подчеркнул глава региона.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка