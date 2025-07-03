Губернатор Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан по вопросам поддержки ветеранов СВО

В четверг, 3 июля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с жителями областного центра — Валентиной Викторовой и Надеждой Аверьяновой, обратившимися к главе региона в ходе мероприятия, посвященного Дню ветеранов боевых действий.

Мать участников специальной военной операции Надежда Аверьянова обратилась к губернатору с вопросом об обеспечении медицинской помощи бойцам, находящимся в отпуске, в лечебных учреждениях Самарской области. В ходе беседы руководитель области подчеркнул приоритетность поддержки защитников Отечества и их семей.

Председатель Самарской региональной организации Общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций" Валентина Викторова инициировала рассмотрение возможности компенсации расходов на проезд ветеранов к местам санаторно-курортного лечения, а также получения направлений на реабилитацию в Центр восстановительной терапии для воинов — интернационалистов имени М. А. Лиходея (санаторий "Русь").

"Сейчас проезд не оплачивается, хотя Совет Федерации выделяет квоты на путевки. В этом году у нас восемь квот, по которым едут шестеро — именно солдаты, которые проходили воинскую службу в Афганистане. Им никто не оплачивает проезд", — пояснила она.

На личном приеме граждан Вячеслав Федорищев выразил слова благодарности всем, кто защищал и продолжает защищать Отечество, подает пример, воспитывает подрастающее поколение и чтит воинские традиции России.

"Мы сделаем все, чтобы поддержать инициативы ветеранов, особенно в этот непростой для страны период. Роль ветеранских организаций сегодня крайне высока", — подчеркнул глава региона.