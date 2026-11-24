Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал законы, регулирующие пребывание иностранных граждан на территории региона. Они предусматривают увеличение налогов с 2027 года, а также введение платы за детей.

Первый закон устанавливает коэффициенты, отражающие региональные особенности рынка труда. Они используются в целях расчета фиксированных авансовых платежей для отдельных категорий иностранных граждан.

"В текущем году в федеральное законодательство внесены существенные изменения. Расширена категория иностранных граждан, которые будут выплачивать авансовый платеж. С 1 января это будут не только трудовые мигранты, прибывающие из стран с безвизовым режимом въезда (например, Узбекистана и Таджикистана), но и те, кто работает у физических лиц, в том числе получившие разрешение на временное проживание и вид на жительство", — поясняла ранее глава регионального минтруда Ольга Фурсова.

Согласно расчетам ведомства, ежемесячный авансовый платеж составит:

• 17068 рублей — для иностранных граждан, работающих на основании патента у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; для временно и постоянно проживающих в РФ иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность у физических лиц, и иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность без разрешения на работу или патента в соответствии с ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" или международными договорами;

• 12048 рублей — для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патента в организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, а также у занимающихся частной практикой нотариусов, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.

Также с 2027 года мигранты должны будут платить за каждого иждивенца, включая взрослых и детей. Первая группа — по 8534 рубля в месяц, вторая — по 6024 рубля.

"Доход от фиксированных платежей в стопроцентном объеме поступает в консолидированный бюджет Самарской области, и положительная динамика данных поступлений сохраняется с 2017 года. Показатель 2026-го года — 2,1 млрд рублей", — рассказывала министр.

Второй закон предусматривает введение регионального коэффициента величины прожиточного минимума на душу населения для трудовых мигрантов. На 2027 год его установят на уровне 1,5.

"Это связано с новым требованием федерального законодательства. С 1 января 2027 года трудовые мигранты обязаны содержать себя и прибывших с ним членов семьи (находящихся на иждивении) на уровне не ниже умноженной на региональный коэффициент величины прожиточного минимума на каждого. Нововведение направлено на ужесточение контроля за доходами иностранных граждан, противодействие теневому трудоустройству и снижение риска концентрации низкооплачиваемой иностранной рабочей силы", — поясняла Ольга Фурсова.

Прожиточный минимум для мигрантов минтруда Самарской области рассчитал в размере 29932 рубля (до уплаты фиксированного налога). Если доходы иностранца не будут дотягивать до этого показателя, то будут приниматься меры: сокращение срока временного пребывания, отказ в выдаче или аннулирование патента, отказ в выдаче или аннулирование разрешения на временное проживание. То есть нарушитель вместе с семьей должен будет выехать из страны.