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Губернатор Власть и политика

В Самаре Вячеслав Федорищев вручил награды жителям региона

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 7 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев вручил почетные награды жителям Самарской области. Церемония прошла в здании регионального правительства в рамках патриотического проекта, посвященного Дню памяти военного парада 1941 года в городе Куйбышеве.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

На ней присутствовали более 20 человек разных званий и профессий: от капитанов и рядовых бойцов отряда "БАРС-Крылья" до представителей общественных и образовательных организаций.
Глава региона поприветствовал собравшихся, поблагодарив военнослужащих, руководителей ветеранских организаций и всех, кто вносит значительный вклад в обеспечение безопасности Самарской области и страны в целом.

"Мы все работаем на общую Победу. Наш Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Владимирович Путин не раз подчеркивал: стойкость и мужество — это то, что отличает каждого, кто принял для себя ответственное решение служить и защищать", — сказал Вячеслав Федорищев.

Губернатор акцентировал, что на защиту Родины наряду с профессионалами встают и добровольцы. "Сегодня отряд "БАРС-Крылья" — это то подразделение, которое защищает небо на земле. Их задача — обеспечение безопасности не только стратегических объектов, но и жителей региона", — подчеркнул руководитель области.

"Каждый, кто служит, — настоящий герой. Наш долг — сделать так, чтобы те, кто несут службу, чувствовали поддержку. Чтобы семья каждого бойца знала: это семья героя", — добавил он.
В ходе церемонии Вячеслав Федорищев вручил заслуженные награды — Почетные знаки губернатора Самарской области "За содействие Вооруженным Силам РФ", "За служение людям", "За заслуги в развитии ветеранского движения", а также благодарность главы региона.

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Последние комментарии

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