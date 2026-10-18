Губернатор обратился к самарцам по случаю Дня отца

Губернатор Вячеслав Федорищев в воскресенье, 18 октября, поздравил самарцев с Днем отца.

"Уважаемые жители Самарской области! Сегодня мы отмечаем День отца — общероссийский праздник, подчеркивающий важность отцовства для укрепления семьи, воспитания детей, сохранения традиций, веками скрепляющих наш народ, объединяющих его на основе духовно-нравственных ценностей.

В нашем регионе этот праздник в особом почете. У нас действует Совет отцов Самарской области, по поручению президента Владимира Путина реализуется национальный проект "Семья", проводятся мероприятия в рамках объявленного в регионе десятилетия многодетной семьи", — подчеркнул глава региона.

Он добавил: восхищения и благодарности заслуживают отцы — защитники Отечества, которые сегодня с оружием в руках отстаивают свободу и независимость Родины в зоне специальной военной операции.

"Они сражаются за нашу страну, за свою родную землю и отчий дом, за свои семьи и мирное небо, спокойную, безопасную жизнь будущих поколений. Их героический пример — лучшее наследие для наших детей и потомков, которые продолжат великое дело строительства сильной, суверенной, непобедимой России. От всей души желаю всем самарским семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!" — заключил губернатор.