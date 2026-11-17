Во вторник, 17 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание Совета Ассоциации "Союз работодателей Самарской области". На повестке - вопросы дальнейшего развития отрасли, внедрения роботизированных технологий и современного оборудования, чтобы двигаться к достижению технологического лидерства - цели, поставленной президентом России Владимиром Путиным. Участвовали в обсуждении руководители крупнейших предприятий, составляющих основу экономики региона.

В настоящий момент в работе Союза участвует более 120 ключевых компаний, в числе которых системообразующие предприятия федерального и регионального уровня. В них трудится более 200 тысяч человек, а вместе с их семьями - это более полумиллиона жителей области. Важно, что в организацию входят научные и образовательные учреждения, в том числе вузы, колледжи, школы. Они работают в тесном взаимодействии с предприятиями и совместно выступают экспертами по важным темам.

"Каждое предприятие, которое вы представляете, вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие нашего региона. Ваше ответственное отношение к жителям, которые работают у вас, заслуживает большого уважения", - отметил Вячеслав Федорищев в начале совещания.

В этом году исполнилось 30 лет со дня образования Союза работодателей Самарской области. "Возраст еще молодой. Но с точки зрения института развития, который во всех регионах страны позволяет доносить позицию работодателей, обеспечивает гармонию в коллективах, срок достаточно большой. Институт - состоятельный", - считает руководитель региона. Он выразил благодарность президенту Российского союза промышленников и предпринимателей, уполномоченному при президенте России по защите прав предпринимателей Александру Шохину и всем, кто участвует в работе Ассоциации.

Прошедшие годы стали достаточно активными с точки зрения развития промышленности региона. Предприятия, входящие в Союз работодателей, производят более 60% валового регионального продукта Самарской области.

"Вы, представители ваших предприятий активно взаимодействуют с министерством экономического развития и инвестиций, а также с министерством промышленности и торговли, сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Диалог у нас есть, и мы можем понять, где и чем могут помочь правительство региона, государство", - подчеркнул губернатор.

Президент Ассоциации "Союз работодателей Самарской области", генеральный директор ООО "Авиакор - самарский авиационный завод" Алексей Гусев отметил, что в числе приоритетных задач - ликвидация кадрового голода. В этом вопросе помогает кооперация с вузами и учреждениями среднего профессионального образования, которые реализуют проекты "Передовая инженерная школа" и "Профессионалитет".

Во время обсуждения вопросов речь шла и о реализации федерального проекта "Производительность труда" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". "Предприятия региона при поддержке правительства Самарской области вкладываются в цифровую трансформацию, внедрение бережливого производства и автоматизацию производства для компенсации нехватки персонала", - отметил Алексей Гусев. Сегодня в проекте участвует 241 предприятие Самарской области, а совокупный экономический эффект превысил 4 млрд рублей.

Помимо прочего, актуальной задачей остается усиление корпоративной социальной ответственности. Это вопрос предоставления мер поддержки сотрудникам с семейными обязанностями в рамках демографической политики. "Священными социальными задачами остаются поддержка воинских подразделений, участвующих в специальной военной операции, направление гуманитарной помощи, а также оказание помощи членам семей участников и ветеранов СВО", - добавил руководитель Союза работодателей.

В завершение заседания Вячеслав Федорищев поблагодарил руководителей предприятий за постоянный и конструктивный диалог. Он позволяет оперативно реагировать на те или иные вызовы времени в условиях максимальной мобилизации. Важно продолжить работу, чтобы добиваться решения задач, поставленных главой государства.