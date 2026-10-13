Губернатор Вячеслав Федорищев прокомментировал громкие задержания в медицинской сфере

Во вторник, 13 октября, глава Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в правительстве региона обратил внимание на громкие задержания прошлой недели в медицинской сфере и жестко прокомментировал произошедшее.

"Я хотел всем сказать, что ежедневная работа правоохранительных органов по наведению порядка, соблюдению законности в работе муниципальных образований, регионального правительства будет продолжаться при полной поддержке правительства Самарской области и меня лично. У нас никогда не будет ни в одном из коллективов людей, которые позволяют себе заступать за закон. А если вдруг (коллектив большой, так бывает) такие найдутся — судьба их будет очень незавидной", — прокомментировал губернатор Самарской области.

Напомним, в СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело в отношении руководителя территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Анны Гомжиной. Ее обвиняют в получении взятки. Кроме того, под подозрение о взяточничестве в медицинской сфере региона попал глава Куйбышевского района Самары Алексей Пугачев совместно с несколькими медиками.