Губернатор Вячеслав Федорищев прокомментировал громкие задержания в медицинской сфере

Во вторник, 13 октября, глава Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в правительстве региона обратил внимание на громкие задержания прошлой недели в медицинской сфере и жестко прокомментировал произошедшее.
"Я хотел всем сказать, что ежедневная работа правоохранительных органов по наведению порядка, соблюдению законности в работе муниципальных образований, регионального правительства будет продолжаться при полной поддержке правительства Самарской области и меня лично. У нас никогда не будет ни в одном из коллективов людей, которые позволяют себе заступать за закон. А если вдруг (коллектив большой, так бывает) такие найдутся — судьба их будет очень незавидной", — прокомментировал губернатор Самарской области.
Напомним, в СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело в отношении руководителя территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Анны Гомжиной. Ее обвиняют в получении взятки. Кроме того, под подозрение о взяточничестве в медицинской сфере региона попал глава Куйбышевского района Самары Алексей Пугачев совместно с несколькими медиками.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит