Появились подробности "медицинского дела" главы Куйбышевского района Самары

Стало известно, кто еще подпал под подозрение о взяточничестве в медицинской сфере региона. Ранее по уголовному делу задержали главу Куйбышевского района Самары Алексея Пугачева.
Напомним, на днях был задержан глава администрации Куйбышевского района Самары Алексей Пугачев. С 1 октября назначен временно исполняющий его обязанности — первый заместитель главы администрации Куйбышевского района Владимир Чванов.
Как уточнили в СУ СКР по Самарской области, Богатовский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении главы района Самары и сотрудников медучреждения. Их подозревают в даче взятки и получении взятки, соответственно.
По версии следствия, в 2025 г. глава района передал медработникам взятку в 59 тыс. за выдачу и продление больничных листов, "содержащих ложные сведения о наличии у фигуранта заболевания, которое фактически отсутствовало".
Как стало известно Волга Ньюс, помимо Пугачева, были задержаны еще три человека: заместитель главного врача больницы Богатовского района и два врача. Эти три человека находятся под домашним арестом.
По данным одного из источников Волга Ньюс, проверяется информация о существовании в районе системы продаж больничных и "мертвых душ". Расследование продолжается.
Последние комментарии
а вы не в курсе всего этого?
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов