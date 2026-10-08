Появились подробности "медицинского дела" главы Куйбышевского района Самары

Стало известно, кто еще подпал под подозрение о взяточничестве в медицинской сфере региона. Ранее по уголовному делу задержали главу Куйбышевского района Самары Алексея Пугачева.

Напомним, на днях был задержан глава администрации Куйбышевского района Самары Алексей Пугачев. С 1 октября назначен временно исполняющий его обязанности — первый заместитель главы администрации Куйбышевского района Владимир Чванов.

Как уточнили в СУ СКР по Самарской области, Богатовский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении главы района Самары и сотрудников медучреждения. Их подозревают в даче взятки и получении взятки, соответственно.

По версии следствия, в 2025 г. глава района передал медработникам взятку в 59 тыс. за выдачу и продление больничных листов, "содержащих ложные сведения о наличии у фигуранта заболевания, которое фактически отсутствовало".

Как стало известно Волга Ньюс, помимо Пугачева, были задержаны еще три человека: заместитель главного врача больницы Богатовского района и два врача. Эти три человека находятся под домашним арестом.

По данным одного из источников Волга Ньюс, проверяется информация о существовании в районе системы продаж больничных и "мертвых душ". Расследование продолжается.