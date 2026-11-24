Во вторник, 24 ноября, на 66-м году жизни скончался талантливый философ, блестящий ученый и замечательный человек — главный научный сотрудник Института инжиниринга педагогического процесса ГБНОУ СО "Академия для одаренных детей (Наяновой)", доктор философских наук Алексей Владимирович Нечаев.

Алексей Владимирович прошел красивый жизненный путь. После обучения в Куйбышевском государственном университете (1978–1983 гг.) и получения диплома филолога, преподавателя русского языка и литературы, служил в рядах Советской армии (1983–1985 гг.), затем, в 1985–1988 гг. работал преподавателем кафедры философии Куйбышевского пединститута.

После окончания аспирантуры Куйбышевского университета в 1991 г. стал доцентом кафедры философии Самарского государственного педагогического университета, с 1998 по 2001 г. учился в докторантуре Самарского госуниверситета.

В марте 2007 г. Алексею Владимировичу была присуждена ученая степень доктора философских наук. С 2004 по 2013 год Алексей Владимирович работал в должности проректора по международным связям в Самарском государственном университете, а с 2013 по 2019 г. — главным научным сотрудником и профессором кафедры философии ГБОУ ВО "Самарская областная академия (Наяновой)" и директором созданного им Института изучения общественных явлений.

В 2017 г. Алексей Владимирович Нечаев совместно с Академией Наяновой создает журнал международных исследований "Социальные явления" и становится его главным редактором. Данное издание — это также большой вклад в развитие современной педагогики — педагогики эпохи перемен. До последних своих дней профессор Нечаев вел педагогический семинар научно-исследовательского сектора Академии.

Уход из жизни Алексея Владимировича Нечаева — большая потеря для российской науки и невосполнимая утрата для коллектива Академии.

Коллеги, ученики и друзья скорбят вместе с семьей.