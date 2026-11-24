В среду, 25 ноября, жителей региона ждут метель, гололед и порывистый ветер. Об этом предупреждает МЧС.

Ожидается налипание мокрого снега, ветер усилится до 20 м/с, видимость местами снизится до 1–2 км.

Жителей просят соблюдать осторожность: не пользоваться личным транспортом без необходимости, не парковаться и не укрываться под деревьями и неустойчивыми конструкциями, следить за состоянием линий электропередач. При использовании газового оборудования важно проверить тягу в дымовых и вентиляционных каналах.