20 ноября 2026 года в МТС Live Холл Самара прошло мультижанровое шоу "Эхо единства". Самара стала второй точкой тура по пяти городам Российской Федерации с новой программой, созданной специально для тура. Проект реализован при поддержке министерства культуры РФ, организатором выступило ФГБУК Росконцерт.

В новую программу вошли новые номера и новые участники.

Тур открылся 16 ноября в Нижнем Новгороде в МТС Live Холле. После Самары шоу продолжит путь по стране: 3 декабря программа будет представлена в Новосибирске в Концертном комплексе им. В. Маяковского, 5 декабря — в Екатеринбурге в Киноконцертном театре "Космос". Завершится тур 7 декабря в Челябинске в Концертном зале "Таганай".

На сцену вышли более 35 артистов из разных регионов страны. Хедлайнером стала группа "Казаки делают хиты". Также в программе приняли участие URSUL, Ася Зыкова, BELOBOKA, Дышать и Ника Дубик. Национальное звучание народов России было представлено в новом художественном прочтении: фолк в разных вариациях объединился в цельную программу, выстроенную как единая линия повествования.

"Эхо единства" — культурно-просветительский проект, направленный на популяризацию музыкального наследия народов России. Шоу собрало широкую аудиторию — семьи, школьников, студентов и всех, кто интересуется культурой нашей многонациональной страны. Проект реализован в Год единства народов России и стал вкладом в укрепление межнационального согласия и сохранение культурного наследия.

Впервые "Эхо единства" было представлено 15 мая 2026 года в Уфе на площадке "Уфа-Арена" и собрало более 5 000 зрителей. Для тура программа шоу была создана заново.

Подробная информация о проекте — на официальном сайте echo-edinstva.ru.

Организатор — ФГБУК Росконцерт.