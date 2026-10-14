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Музыка Культура

В Самарском университете им. Королёва выступит "Звёздный Квартет Антона Давидянца"

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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1 ноября в Культурном центре "Универ студия" Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва состоится концерт мирового уровня. На сцену выйдет "Звёздный Квартет Антона Давидянца" — проект, объединяющий виртуозов джаза и фьюжна из России и Италии.

Фото: предоставлено Самарским университетом

Возглавит выступление Антон Давидянц — один из самых востребованных бас-гитаристов страны, известный по работе с Леонидом Агутиным, Сосо Павлиашвили и Батырханом Шукеновым. Его техника и импровизационный талант обещают подарить слушателям уникальный музыкальный опыт.

Компанию маэстро составят настоящие звёзды сцены:

  • Роберто Порта (Италия) — барабанщик нового поколения, победитель международного конкурса Drum Channel, игравший с Полом Гилбертом и Стивом Хэкеттом;
  • Алексей Самарин (Россия) — клавишник с опытом работы в легендарном "Арсенале" Алексея Козлова;
  • Марина Яковлева (Россия) — яркая вокалистка, участница шоу "Голос", известная выступлениями с топовыми джазовыми коллективами.

В программе заявлены авторские композиции и культовые фьюжн-стандарты. Музыканты обещают максимум свободы и энергии: от тонкой лирики до мощных, почти космических импровизаций.

Когда: 1 ноября, 19.00

Где: КЦ "Универ Студия" (ул. Молодогвардейская, 151)

Билеты: https://zhukova.edinoepole.ru/widget/events/38/event_seats

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