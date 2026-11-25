В воскресенье, 29 ноября, в 15:00 Самарская кирха (ул. Куйбышева 115/117) приглашает на не совсем обычный концерт (6+), где зрители узнают интересные факты об органе кирхи и об истории этого инструмента, а также услышат произведения И. С. Баха, Д. Букстехуде, С. Шайдта, Г. Перселла, М. Блаве, С. Франка, И. Пауэра.
Исполнители: Анна Лазанчина (флейта) и Анна Карпова (орган).
Дуэт Анны Лазанчиной и Анны Карповой существует уже много лет и постоянно радует самарскую публику необычными проектами, среди которых концерты и циклы концертов, посвященные отдельным исполнителям или эпохам, музыкально-образовательные программы. Дуэт постоянный участник мероприятий Самарской кирхи.
Всероссийский День Органа — ежегодный праздник, посвященный органу как музыкальному инструменту. Дата проведения — последнее воскресенье ноября. Впервые празднование состоялось в 2019 году по инициативе Российской академии музыки имени Гнесиных. Цель праздника — популяризация органного искусства в России, расширение аудитории слушателей и углубление знаний об этом уникальном инструменте с более чем двухтысячелетней историей.
Вход: 600 руб. и 400 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам).
Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!