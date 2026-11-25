Защитник "Акрона" Роберто Фернандес подвел итоги матча с ЦСКА в шестом туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России. Тольяттинцы уступили со счетом 0:1 и продолжат борьбу за трофей в Пути регионов, где встретятся со СКА-Хабаровском. В интервью футболист рассказал, чего команде не хватило для положительного результата, почему тренерский штаб не призывал играть на серию пенальти и на какие турниры "Акрон" будет делать ставку весной.

— Чего, на твой взгляд, не хватило "Акрону" в матче с ЦСКА для достижения положительного результата?

— Наверное, нам не хватило создания более голевых и опасных моментов у ворот соперника. Доходить до них мы доходили, но именно в завершающей стадии не хватило немного решительности и точности. Наверное, в этом и заключается причина поражения.

— Для выхода в следующий раунд вам было достаточно победы в серии пенальти? Была ли установка надежно сыграть в обороне и ждать послематчевых ударов?

— Нет, наш тренер никогда не дает таких установок — удерживать результат и ждать пенальти, чтобы попытаться победить в серии. Мы выходили на поле с огромным желанием выиграть матч в основное время.

— "Акрон" продолжит борьбу в Пути регионов Кубка России. Насколько такой результат приемлем для вашей команды?

— Это приемлемый результат, потому что мы продолжаем бороться в Кубке. Будем стараться пройти дальше.

— Выезд в Хабаровск на матч со СКА станет для тебя необычным путешествием. Слышал ли ты раньше о таком российском городе?

— Да, я слышал об этом городе незадолго до нашего матча с ЦСКА. Но скажу так: неважно, где играть. Каждая команда выходит на поле, где бы оно ни находилось, и мы поедем туда, чтобы бороться и пройти в следующую стадию.

— Путь регионов — достаточно сложный и энергозатратный турнир. При этом весной команде предстоит продолжить борьбу в чемпионате. Какой приоритет будет внутри коллектива?

— Мы будем уделять внимание обоим турнирам. Считаю, что у нас достаточно хорошая и сильная команда, которая готова к соревновательной деятельности. Поэтому будем стараться побеждать в обоих турнирах: набирать больше очков в чемпионате и проходить дальше в Кубке — настолько, насколько это будет возможно.

— Что, на твой взгляд, нужно сделать команде, чтобы добиться положительных результатов в ближайших матчах с "Оренбургом" и "Рубином"?

— Думаю, нам нужно продолжать делать то, что мы делаем сейчас, и работать в том же направлении. После каждого матча я пересматриваю наши игры и вижу, что мы создаем очень много моментов, делаем определенные хорошие вещи. Наверное, нам не хватает именно завершения атак, последнего действия. Над этим нужно поработать. Думаю, это принесет нам пользу и поможет добиться хороших результатов.