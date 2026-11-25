Защитник тольяттинского "Акрона" Вячеслав Бардыбахин подвел итоги кубкового матча с московским ЦСКА. Красно-черные минимально уступили армейцам со счетом 0:1 и завершили выступление на групповом этапе Пути РПЛ FONBET Кубка России. Теперь команде предстоит продолжить борьбу в Пути Регионов, где ее соперником станет "СКА-Хабаровск".

Футболист рассказал о настрое команды перед встречей, серии неудачных результатов и погодных условиях, в которых прошел матч.

— Поражение означает, что теперь "Акрону" предстоит выезд в Хабаровск. Обсуждали ли вы перед матчем, что в случае неудачи команду ждет такая непростая поездка?

— Да мы больше об этом не думали. Мы понимали, что с ЦСКА предстоит серьезная игра, серьезная борьба. Но главное для нас было победить, потому что мы давно не выигрывали. Все время чего-то не хватает: какие-то привозы, нюансы. Из-за этого обидно. То, что полетим в Хабаровск, — ничего страшного. Понятно, что выезд будет неприятным, но самое главное — мы хотели сегодня победить и пойти дальше.

— Создавала ли погода сегодня какие-то трудности? Во втором тайме пошел снег, можно сказать, что зима уже наступает.

— Да нет, в целом все комфортно. Пока еще тепло.