Генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев подвёл итоги выступления команды в первой части сезона, оценил серию из пяти поражений подряд и рассказал о взаимодействии руководства с тренерским штабом. Также функционер поделился впечатлениями от открытия нового фирменного магазина тольяттинского клуба в торговом центре "Парк Хаус".

В последнем матче красно-черные минимально уступили московскому ЦСКА в шестом туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России. Единственный мяч был забит Иваном Обляковым с пенальти после нарушения Артема Шуманского, выступающего за "Акрон" на правах аренды из ЦСКА. По итогам группового этапа тольяттинцы продолжат борьбу в Пути Регионов, где в марте 2027 года встретятся со "СКА-Хабаровск".

— Как оцените игру "Акрона" в матче с ЦСКА? Можно ли сказать, что команда наиграла на более благоприятный результат?

— Слушайте, на мой взгляд, играли достаточно неплохо. На поражение, в моем представлении, не наиграли. Надо работать над завершением, забивать свои моменты, реализовывать их. Тут другого ничего не скажешь.

— Что скажете по поводу удалений? Это уже вторая игра подряд, в которой "Акрон" сталкивается с удалением [Во втором тайме удален помощник главного тренера Деян Фияла — прим.ред.]. С чем связываете подобные эпизоды?

— Эмоции, мне кажется, созвучны происходящему на поле. И все, мне кажется, по делу, по существу, потому что в действительности были моменты, которые можно трактовать по-разному. Тренерский штаб вовлечен в игру — это нормально. Администраторы у нас также в этом сезоне на желтых карточках висят. Поэтому молодцы, команда неравнодушная.

— Возникали ли у вас вопросы по поводу судейства в сегодняшней игре?

— Есть моменты, есть эпизоды, которые можно двояко трактовать. Честно, не все решения были понятны в течение сегодняшней игры.

— Это уже пятое подряд поражение "Акрона". Как объяснить болельщикам, что, несмотря на результаты, игра команды не выглядит настолько безнадежной?

— Слушайте, нас всех оценивают по результату, по счету на табло и по месту в турнирной таблице. Мы от этого никуда не денемся. Оценивают болельщики, оцениваем мы, руководство. Тренерский штаб оценивает игроков, а игроков, тренеров и руководство точно так же будут оценивать исключительно по результату. Поэтому мы никуда от этого не уйдем.

— Позади 15 туров чемпионата и групповой этап Кубка России. Какую оценку по пятибалльной шкале вы поставили бы команде за этот отрезок?

— За результат — двойка, конечно. Другого мнения быть не может. Именно за результат. За прогресс, за игру оценка чуть повыше. Сто процентов.

— Впереди у команды остаются две игры. Поставлена ли перед тренерским штабом минимальная задача на этот отрезок?

— Конечно. Шесть очков. Все еще просто шесть очков. Надо выбираться из этой ситуации. Это все такие сослагательные наклонения, поэтому давайте обсуждать уже по факту достигнутого положения.

— В чем лично вы видите выход из сложившейся ситуации и возможность добиться положительного результата в оставшихся встречах?

— Исключительно в работе над собственными ошибками. Если посмотреть и проанализировать голы, которые мы пропустили, и даже красную карточку в прошедшей игре с "Факелом", то это все звенья одной цепи. Системные ошибки возникают у нашей команды практически на протяжении всего сезона.

Соответственно, нужно дорабатывать, нужно что-то менять. С тренерским штабом мы это обсуждали. Видим отклик, видим реакцию, видим изменения в тренировочном процессе, видим понимание. Наверное, на 80% наше мнение относительно слабых мест совпадает с мнением тренерского штаба. На регулярных встречах мы получаем адекватную оценку происходящего и понимаем, за счет чего можем исправить положение. Это важно.

— Можно ли сказать, что в отдельных эпизодах команде просто не везло? Например, в сегодняшнем матче был момент у Жилсона Беншимола, когда мяч прошел мимо ворот.

— То есть кому-то везет, кому-то нет? Мы также можем сейчас с вами разобрать моменты, созданные соперником в первом тайме, когда в штангу попал Мусаев, если не ошибаюсь. Поэтому, на мой взгляд, неправильно оценивать происходящее исключительно сквозь призму везения.

Для того чтобы забивать голы, нужно бить по воротам. Для того чтобы бить по воротам, нужно как можно чаще доводить атаки до этой стадии, до реализации. Здесь есть причинно-следственные связи. От этого никуда не уйдешь.

— Перейдем к более позитивной теме. Недавно в Тольятти открылся новый фирменный магазин "Акрона" в торговом центре "Парк Хаус". Все ли прошло так, как вы планировали? Какие впечатления остались от открытия?

— В первую очередь хочу поблагодарить команду, которая занималась этим проектом. Мне очень понравилась слаженность работы маркетинга и коммерческого отдела в целом. Ребята действительно большие молодцы.

Да, где-то затянули сроки, но оправданно. На мой взгляд, магазин получился достаточно красивым, правильным, созвучным нашему бренду. Это немаловажно. Действительно, это магазин, за который точно не стыдно. Поэтому ребята большие молодцы. Отдельно отмечу руководителя отдела атрибутики, который вложил очень много сил в открытие магазина.

— Чем руководствовались при выборе места для открытия второй торговой точки в Тольятти?

— Мы, конечно, оценивали разные варианты. Понимали, что нам необходим флагманский магазин. По сути, для нас это первая полноценная точка продаж. Ту точку, которая открыта в торговом центре "Вега", мы больше рассматриваем как склад и пункт выдачи заказов, не более того.

А именно полноценный магазин — это для нас, по сути, первый флагманский проект. На мой взгляд, все получилось достаточно так, как мы мечтали и хотели.

— С коммерческой точки зрения открытие оправдало ваши ожидания? Удалось ли достичь запланированных показателей по продажам?

— Честно скажу, я не ожидал такого ажиотажа. Не думал, что в первый день мы сделаем такую достаточно приличную выручку, сопоставимую, скажем так, с показателями топового матча здесь, на стадионе в Самаре.

Поэтому классно, правда, очень-очень здорово. Главное теперь, чтобы команда подтянула результаты. Должно быть соответствие между тем, что делают маркетинг и коммерция, и тем, что мы показываем на футбольном поле.