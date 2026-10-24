Константин Клюшев: "Гол Бистровича, мне кажется, должен войти в учебники"

Генеральный директор "Акрона" подвел итоги победы над московским "Динамо" (3:1), оценил игру команды, высказался о предстоящей ротации и рассказал о задачах второй команды тольяттинского клуба.

В субботу, 24 октября, "Акрон" на своем поле обыграл московское "Динамо" со счетом 3:1 в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Тольяттинцы прервали беспроигрышную серию бело-голубых и одержали победу над одним из лидеров чемпионата. После встречи генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев поделился эмоциями от результата, оценил выступление команды и рассказал о подходе клуба к развитию футболистов.

— Константин Дмитриевич, "Акрон" прервал победную серию "Динамо" и обыграл лидера чемпионата. Видели вашу реакцию на гол Кристияна Бистровича. Какие эмоции после матча?

— Гол Кристияна Бистровича, мне кажется, однозначно должен войти в учебники. Эмоции, конечно, исключительно позитивные. Мы постоянно говорим, что у нас нет соперников, которых мы делим на тех, кого можем и должны обыгрывать, и тех, кому почему-то должны проигрывать. Для нас абсолютно неважно, с кем мы играем. В очередной раз подтверждаем этот тезис.

В какой-то степени сами создаем себе трудности в турнирной таблице, но уже не первый год из них выбираемся. Команда — молодцы, проявили себя очень здорово. Мне кажется, футболисты, которые пришли на флажке трансферной кампании, тоже достаточно хорошо себя проявляют. Мы уже видим ту команду, которую хотели видеть изначально.

— Можно ли сказать, что "Акрон" не боится российских грандов? Эта тенденция прослеживается еще со времен успешного выступления в Кубке России.

— Мы получили много комплиментов от коллег по цеху — действительно, не столько за результат, сколько именно за игру команды. Это приятно. На мой взгляд, мы удивляем Российскую премьер-лигу, находясь в достаточно стесненных обстоятельствах. Показываем интересный футбол, за который мне как руководителю клуба точно не стыдно. Я бы хотел, чтобы команда играла именно так.

— Из ЦСКА уже успели прийти поздравления? Кристиан Бистрович и Максим Шуманский ранее выступали за армейцев.

— Да, прислали. Наш бывший тренер Мурат Салимович тоже написал сообщение, поэтому мы поддерживаем связь. Я очень рад, что он сейчас находится в такой команде, как ЦСКА.

— В следующем матче из-за дисквалификаций команда потеряет нескольких футболистов. Есть ли план, как заменить их?

— На мой взгляд, у нас хорошая глубина состава и серьезная конкуренция в этом сезоне. Мы не делим игроков на футболистов стартового состава и запасных. Поэтому говорить о каком-то отдельном плане Б, мне кажется, не совсем правильно. Будет обычная ротация из-за перебора карточек, не более того. Ребята должны выходить, доказывать, биться. Все в их руках.

— В матче с "Динамо" "Акрон" забил со штрафного. До этого у команды было немало стандартных положений, но реализовать их не удавалось. Беспокоил ли вас этот момент?

— Мы обсуждали это с тренерским штабом, проговаривали данный момент. Соответственно, совместно вносим определенные корректировки в тренировочный процесс.

— Вы публиковали в социальных сетях кадры из США. Какова была цель поездки?

— Цель поездки — отдохнуть. Летнее трансферное окно получилось достаточно насыщенным. Фактически с зимы мы работали без остановок, практически без выходных. Поэтому необходимо было сменить обстановку, посмотреть на североамериканский спорт, вдохновиться, изучить определенные практики. Мне кажется, это всегда полезно.

— Губернатор сегодня заходил в раздевалку?

— Нет, сегодня не заходил, но поздравил.

— Вторая команда "Акрона" хорошо выступает в этом сезоне. Как оцениваете ее результаты?

— Скажу так: для нас самое важное — появление футболистов в основном составе. Мы не столько следим за непосредственным результатом, сколько за развитием игроков. Это касается всей нашей вертикали: академии и второй команды. Для нас результат в турнирной таблице не является самоцелью. Наша цель — чтобы футболисты проходили подготовку в академии и в итоге становились игроками основной команды.

— То есть выход второй команды в более высокую лигу не является приоритетной задачей? Есть ли конкретные ориентиры по месту в таблице?

— Перед второй командой такой задачи не стоит. Ее цель — подготовить футболистов, которые пройдут нашу академию и впоследствии смогут стать игроками основного состава. При этом 10 место мы обозначили ребятам как ориентир.

Но как клуб мы вынуждены смотреть не только на турнирную таблицу, но и на все сопутствующие факторы, связанные с нашей деятельностью: инфраструктуру, базу, академию, поля, трансферную кампанию. Все это нужно рассматривать в совокупности. Мы хотим видеть, как играют наши команды и как развивается клуб в целом.

Следующий матч тольяттинцы проведут на выезде против "Ростова" в среду, 28 октября. Встреча состоится в рамках пятого тура группового этапа FONBET Кубка России, Пути РПЛ. Начало — в 19:15 по самарскому времени.