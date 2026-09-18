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Карлен Оганесян: "Думаю, выход был удачный. Еще забил" "Акрон" одержал первую победу в чемпионате, обыграв "Ахмат" - 2:0 "Крылья Советов" в Москве сыграли вничью с "Локомотивом" Максим Витюгов: "Едем в Москву за очками" Сергей Булатов: "Надеемся, что компенсировали потери, которые у нас были"

Футбол Спорт

Карлен Оганесян: "Думаю, выход был удачный. Еще забил"

ТОЛЬЯТТИ. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полузащитник "Акрона" — о победе над "Ахматом", дебютном голе за тольяттинскую команду, адаптации в клубе и вызове в сборную Армении.

Фото: Виталий Ежов

В матче 9-го тура Российской Премьер-лиги "Акрон" на стадионе "Солидарность Самара Арена" обыграл грозненский "Ахмат" со счетом 2:0. Один из мячей в составе тольяттинской команды забил Карлен Оганесян, для которого эта игра стала дебютной в "Акроне" с выходом на замену и первым голом за клуб. После матча футболист рассказал о своей игре, адаптации в новой команде и вызове в сборную Армении.

— Карлен, поздравляю с победой! Очень яркая игра. Как прокомментируешь исход матча

— Мы выиграли. Главное — это.

— Как оцениваешь свой выход на замену и дебютный мяч за "Акрон"?

— Думаю, выход был удачный. И забил, нормально сыграли. Главное, чтобы выиграли.

— Как считаешь, удалось команде преодолеть психологические трудности, когда долго не удавалось выиграть?

— У нас вообще трудностей не было. Мы шаг за шагом шли к победе. Вот результат.

— Как проходит твоя адаптация в "Акроне"?

— Хорошо проходит, уже нормально. Еще забил. Все путем.

— Как тебе Тольятти? Уже успел посмотреть город?

— Да, уже смотрел. Хороший город, хорошие люди.

— Кто-нибудь персонально помогает тебе осваиваться в новой команде?

— Ну, все помогают.

— Какие у тебя конкретные планы на паузу на матчи сборных?

— Я в сборную вызван, еду на сборы в сборную Армении.

Следующий матч "Акрон" проведет 9 октября в 20:30 на выезде против "Ростова". Встреча состоится в рамках 10-го тура Российской Премьер-Лиги.

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