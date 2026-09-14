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Футбол Спорт

Денис Маликов: "Только последние 10 минут у нас пошла игра"

ЖИГУЛЕВСК. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Крылья Советов-2" уступили "Акрону-2" со счетом 0:2 в самарском дерби вторых команд. После матча полузащитник самарцев Денис Маликов признал, что команде не удалось показать привычную игру, а опасные моменты у ворот соперника начали возникать лишь в концовке встречи.

Фото: Виталий Ежов

— Многое сегодня не получалось, если честно. Прессинг вообще не пошел на чужой половине поля. Старались внести какие-то коррективы в перерыве, но, не знаю, как будто бы только последние 10 минут у нас пошла игра, пошли моменты. А так, честно, много чего сегодня не получалось.

По словам Маликова, закрытый стиль игры не является принципиальной установкой "Крыльев Советов-2". Полузащитник объяснил нестабильность команды изменениями состава по ходу сезона.

— Я бы не сказал, что у нас такой закрытый стиль. Просто двигаемся от матча к матчу. У нас, как вы видите, состав очень сильно за сезон меняется. Много новых игроков, молодежные команды появляются. Поэтому мы работаем над этим. Надеюсь, будем забивать больше.

При этом самарцам удалось пробиться во вторую шестерку по итогам первого этапа. Маликов отметил, что важную роль в наборе очков сыграли матчи с КДВ, а также способность команды быть неудобным соперником.

— Мы много очков с КДВ набирали. И, в принципе, были команды, для которых мы были неудобным соперником. Это не только мы отмечали, но и соперники.

Маликов также поделился мнением о матче основной команды "Крыльев Советов" с "Родиной", который прошел накануне. Полузащитник отметил яркое начало встречи со стороны самарцев.

— Хорошо играли, особенно в первом тайме, первые 15–20 минут. Много моментов было, потом, конечно, "Родина" чуть перехватила инициативу, но в концовке выдержали.

На вопрос о том, почему Маликов не попал в заявку на тот матч, футболист объяснил, что в это время готовился к игре второй команды.

Следующий матч "Крылья Советов-2" проведут 20 сентября. Самарцы на стадионе "Металлург" примут барнаульское "Динамо". Начало встречи — в 14:00.

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