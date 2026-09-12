Вячеслав Федорищев: "Хочу, чтобы люди получали удовольствие от футбола именно таким образом"

"Крылья Советов" одержали волевую победу над московской "Родиной" в матче восьмого тура Российской Премьер-лиги — 2:1. После встречи губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поделился впечатлениями от игры, оценил обновление состава команды и рассказал о перспективах самарских воспитанников.

— Команда сегодня бежала, атаковала и хотела подарить эту победу всем жителям Самары и Самарской области. Я безмерно счастлив и хочу, чтобы люди получали от футбола именно таким образом, — отметил Вячеслав Федорищев.

Отдельно он оценил завершившуюся трансферную кампанию "Крыльев Советов". Летом самарский клуб покинули несколько футболистов, однако состав удалось усилить новичками и вернувшимися в команду игроками.

— У нас два человека определяют игру — тренер и гендиректор. Я тот же вопрос, который вы сейчас задали, задал сегодня и тренеру, и директору. Они очень довольны. С одной стороны — теми нашими игроками, которые уже заслужили футбольный авторитет и могут расти в других командах. С другой стороны, команду усилили новички и те, кто вернулся.

По мнению губернатора, сейчас команда выглядит сильной и цельной. При этом проблемной остается позиция центрального нападающего.

— Поэтому мы сейчас оцениваем, что команда сильная, команда цельная. Хорошо. У нас есть один вопрос — это девятка, нападающий. Но наши ребята сегодня универсальны, и, посмотрим, может быть, все сейчас на своем месте и команда работает. Посмотрим. Ребята-красавцы, ребята выстрелят. Может, нам не нужно будет искать.

Губернатор также прокомментировал уход из "Крыльев Советов" воспитанников самарского футбола. Ранее клуб покинули Иван Бобер и Владимир Игнатенко, продолжившие карьеру в других командах.

— Игроки, когда выходят на новый уровень, переходят в профессиональные команды и получают возможность играть не просто в Кубке, а регулярно, — отметил Вячеслав Федорищев. — А потом, дай бог, вернутся наши люди, которые поднимут "Крылья Советов".

Глава региона отметил, что переход молодых футболистов в другие клубы может дать им больше игровой практики. Он также подчеркнул, что самарский клуб обладает богатой историей, а академия продолжает воспитывать новых футболистов.

— "Крылья Советов" — это команда с легендарной историей, и такая молодежь замечательная. Всегда у нас появляются звездочки.

В завершение Вячеслав Федорищев ответил на вопрос об отношении региональных властей к двум профессиональным футбольным клубам Самарской области — "Крыльям Советов" и "Акрону".

— Мы всегда — я имею в виду правительство Самарской области и наших сподвижников — болеем за каждого спортсмена. Вы знаете, что в Самарской области легендарные школы хоккея, гандбола, волейбола, автоспорта. Поэтому мы болеем за самарский спорт. А "Крыльям Советов" — большое спасибо.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут 16 сентября. В рамках девятого тура РПЛ самарская команда на выезде сыграет с московским "Локомотивом". Начало встречи — в 21:45 по самарскому времени.