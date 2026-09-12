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Футбол Спорт

Фернандо Костанца: "Мы провели хороший матч и смогли перевернуть игру"

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полузащитник "Крыльев Советов" Фернандо Костанца оценил игру команды в матче восьмого тура РПЛ против "Родины".

Фото: Виталий Ежов

Встреча прошла 11 сентября на стадионе "Солидарность Самара Арена". "Крылья Советов" пропустили первыми, однако во втором тайме сумели переломить ход встречи и добиться победы со счетом 2:1.

Костанца отметил, что "Родина" показала себя достойным соперником и смогла создать опасные моменты у ворот самарской команды.

"У них хорошие игроки, были свои хорошие моменты в матче. Они создавали шансы и забили первыми. Но, думаю, мы провели хороший матч и смогли перевернуть игру", — сказал Костанца.

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