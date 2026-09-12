Самарскую область вновь атаковали БПЛА

Самарская область 12 сентября подверглась атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в Мах.

"Уважаемые жители! На Самарскую область продолжается очередная крупная вражеская атака средствами БПЛА. Вся информация о последствиях на данный момент уточняется. Главная задача сейчас — соблюдать меры безопасности. Перейти в защищенное место, не стоять рядом с окнами.

Не публиковать фото и видео, где видно работу ПВО, пролетов беспилотников", - написал глава региона.

Напомним, 11 сентября регион также подвергся атаке БПЛА. Был госпитализирован один человек.