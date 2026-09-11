Самарец скрывался, чтобы не платить алименты детям от двух браков, но его нашли

Судебные приставы разыскали алиментщика, который прятался от ответственности перед детьми от двух предыдущих браков, передает пресс-служба УФССП по региону.

Вторая попытка завести семью у самарца не увенчалась успехом. После развода он обязан был платить алименты не только сыну от первого брака, но и от второго. Однако мужчина решил уклониться от обязанностей и устроился работать неофициально. От сотрудников органов принудительного исполнения начал скрываться. В результате на него завели разыскное дело.

Выяснилось, что компания, где мужчина неофициально устроен, имеет несколько адресов. За установленными адресами организовали наблюдение. Когда должник появился по одному из них, его препроводили в отделение судебных приставов Железнодорожного района Самары и составили административный протокол по статье "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей".

Суд назначил должнику по алиментам наказание в виде 20 часов обязательных работ.