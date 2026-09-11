Самарец скрывался, чтобы не платить алименты детям от двух браков, но его нашли

Судебные приставы разыскали алиментщика, который прятался от ответственности перед детьми от двух предыдущих браков, передает пресс-служба УФССП по региону.
Вторая попытка завести семью у самарца не увенчалась успехом. После развода он обязан был платить алименты не только сыну от первого брака, но и от второго. Однако мужчина решил уклониться от обязанностей и устроился работать неофициально. От сотрудников органов принудительного исполнения начал скрываться. В результате на него завели разыскное дело.
Выяснилось, что компания, где мужчина неофициально устроен, имеет несколько адресов. За установленными адресами организовали наблюдение. Когда должник появился по одному из них, его препроводили в отделение судебных приставов Железнодорожного района Самары и составили административный протокол по статье "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей".
Суд назначил должнику по алиментам наказание в виде 20 часов обязательных работ.
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
Позор фирме Биотон