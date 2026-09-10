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Бывший высокопоставленный полицейский Мадов, обвиняемый в коррупции, ушел на СВО

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На СВО со скамьи подсудимых отправился теперь уже бывший замначальника ОРЧ СБ ГУ МВД по Самарской области Евгений Мадов. Его и его предполагаемого подельника Раиля Бадертдинова обвиняли в создании коррупционной схемы.

Подписание Мадовым контракта для отправки в зону проведения спецоперации подтвердили несколько источников Волга Ньюс из разных структур. Отмечается, что его уголовное дело еще рассматривает суд. 

Напомним, все началось с того, что на Евгения Мадова в течение некоторого времени в разные правоохранительные структуры поступали жалобы от жителей с. Гаврилова Поляна Волжского района. Позже было возбуждено уголовное дело о получении им взятки.

По версии следствия, с 2021 по 2022 гг. двое подозреваемых, будучи бенефициарами коммерческих организаций, занимающихся перевозкой нефтепродуктов, передали действующему на тот момент заместителю начальника ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгению Мадову взятку в виде земельного участка и находящегося на нем жилого дома. Имущество расположено на Гавриловой Поляне, и его общая стоимость по экспертизе оценивается в 14 млн рублей. Предполагалось, что дом передан за общее покровительство деятельности организаций.

Как пояснили представители следствия в заседании суда по избранию Мадову меры пресечения, предметом взятки служит, предположительно, имущество. Адвокат утверждала, что речь идет о доме, который, согласно выписке, принадлежит матери Мадова. При этом от адвоката в судебном заседании стало известно также, что взяткодателями следствие считает учредителя ООО ЛК "Транс-Ойл" и ООО СТК "Транс-Ойл" Романа Мартынова и Раиля Бадертдинова, который в последнее время перед задержанием работал менеджером по закупкам в ООО АТП "Спецтранс".

Как отметил в суде в числе прочего представитель следствия, Бадертдинова ранее останавливали за нарушение сотрудники ГИБДД, и протокол не был составлен из-за его вероятной связи с Мадовым. Бадертдинова также арестовали на период расследования. А вот Мартынова некоторое время еще искали. Как выяснилось, бизнесмен ранее уже был судим за дачу взятки должностному лицу.

Мартынов не пошел под суд - вскоре после задержания он отправился на СВО. Дело Бадертдинова и Мадова рассматривает судья Волжского района Андрей Лысенко. Бадертдинову вменили ч. 5 ст. 291 УК РФ (Дача взятки в особо крупном размере), Мадову - ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (Покушение на получение взятки в особо крупном размере).

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