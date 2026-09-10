Идет прием заявок на региональный конкурс "Лидеры Самарской области — 2026"

В Самарской области дан старт региональному конкурсу "Лидеры Самарской области — 2026", организованному АНОО ДПО "Таволга" при поддержке министерства труда, занятости и миграционной политики региона.

Главная задача конкурса — выявление управленческого потенциала для формирования региональной кадровой стратегии и укрепления бренда Самарской области как территории карьерных возможностей.

Впервые конкурс объединяет действующих руководителей (18-35 лет), молодежь до 25 лет ("Прорыв года"), а также ветеранов СВО в отдельных номинациях без возрастных ограничений ("Лидер служения и развития", "Лидер-Защитник").

Всего в конкурсе 7 основных номинаций: "Создатель среды корпоративной культуры", "Цифровой лидер", "Лидер развития и наставничества", "Хранитель ресурса: забота о человеке", "Лидер репутации и привлечения", "Лидер служения и развития", "Лидер в сфере финансов и инвестиций" и 3 дополнительные — "Прорыв года", "Голос губернии", "Лидер-Защитник".

Отбор проходит через решение практических кейсов от бизнеса, деловые игры и защиту командных проектов. Финалисты доработают свои идеи в проектной лаборатории перед итоговой защитой.

Оценка участников проводится минимум двумя независимыми экспертами с обязательной проверкой на конфликт интересов; результаты формируются с учетом весовых коэффициентов этапов.

Победители получат не только дипломы, но и возможность войти в региональный кадровый резерв наставников для дальнейшего тиражирования своих практик. Прием заявок — по 16 октября 2026 г. Узнать больше о конкурсе и подать заявку можно по ссылке.