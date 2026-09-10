Идет прием заявок на региональный конкурс "Лидеры Самарской области — 2026"

В Самарской области дан старт региональному конкурсу "Лидеры Самарской области — 2026", организованному АНОО ДПО "Таволга" при поддержке министерства труда, занятости и миграционной политики региона.
Главная задача конкурса — выявление управленческого потенциала для формирования региональной кадровой стратегии и укрепления бренда Самарской области как территории карьерных возможностей.
Впервые конкурс объединяет действующих руководителей (18-35 лет), молодежь до 25 лет ("Прорыв года"), а также ветеранов СВО в отдельных номинациях без возрастных ограничений ("Лидер служения и развития", "Лидер-Защитник").
Всего в конкурсе 7 основных номинаций: "Создатель среды корпоративной культуры", "Цифровой лидер", "Лидер развития и наставничества", "Хранитель ресурса: забота о человеке", "Лидер репутации и привлечения", "Лидер служения и развития", "Лидер в сфере финансов и инвестиций" и 3 дополнительные — "Прорыв года", "Голос губернии", "Лидер-Защитник".
Отбор проходит через решение практических кейсов от бизнеса, деловые игры и защиту командных проектов. Финалисты доработают свои идеи в проектной лаборатории перед итоговой защитой.
Оценка участников проводится минимум двумя независимыми экспертами с обязательной проверкой на конфликт интересов; результаты формируются с учетом весовых коэффициентов этапов.
Победители получат не только дипломы, но и возможность войти в региональный кадровый резерв наставников для дальнейшего тиражирования своих практик. Прием заявок — по 16 октября 2026 г. Узнать больше о конкурсе и подать заявку можно по ссылке.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???