Стратегические сессии "За медицину здорового долголетия" прошли в двух районах Самарской области

В Самарской области реализуется региональное движение "За медицину здорового долголетия". Во вторник, 8 сентября, сразу в двух муниципальных образованиях — Отрадном и Сергиевске — состоялись стратегические сессии и работа интерактивных площадок. Мероприятия проводятся в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Представители медицины, спорта, культуры и некоммерческих организаций — собрались, чтобы превратить идеи в конкретные шаги. Главные темы — профилактика, движение, социальные технологии и культурный досуг как ресурс здоровья.

"Приоритет современного общества смещается от лечения заболеваний к профилактике и сохранению активного долголетия. Здоровый образ жизни сегодня — это базовая потребность, а не временный тренд. Успех этой концепции подтверждается массовым участием людей всех возрастов в спортивных и образовательных инициативах. Задача таких площадок — интегрировать принципы ЗОЖ в повседневную жизнь каждого человека", — отметил первый заместитель министра здравоохранения региона Сергей Вдовенко.

Особый интерес у участников мероприятий вызвали лучшие культурные и спортивные практики здорового долголетия: от зарядки до мастер-класса по плетению.

"Стратегическая сессия призвана определить долгосрочное видение развития отрасли: по ее итогам будут сформулированы ключевые цели и приоритетные направления развития здравоохранения", — отметил депутат Самарской Губернской Думы Николай Сомов.

Также всем рассказали, почему регулярная диспансеризация — фундамент активного долголетия.

"Диспансеризация — это не разовый визит, а системная забота о себе. Благодаря раннему выявлению хронических заболеваний и факторов риска мы можем не лечить последствия, а предупреждать их. В Сергиевском районе мы делаем акцент на доступности профилактики для каждого возраста — от молодежи до людей серебряного возраста. Здоровое долголетие начинается с ответственного отношения к своему организму. Призываю всех земляков проходить диспансеризацию ежегодно — это инвестиция в вашу бодрость, энергию и радость жизни на долгие годы", — рассказал исполняющий обязанности главного врача Сергиевской больницы Дмитрий Агафонов.

Ключевым приоритетом является обеспечение качественной и доступной медицинской помощи для всех категорий граждан, при этом особое внимание уделяется медицинской поддержке участников специальной военной операции.

"После тяжелых ранений и контузий нашим бойцам необходимы лечение, время на восстановление и человеческая поддержка", — отметил руководитель Ассоциации ветеранов СВО по Самарской области Андрей Колотовкин.

Профилактика заболеваний, диагностика болезней на ранних стадиях, развитие центров здоровья — важные направления федерального проекта "Здоровье для каждого". Это часть национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.