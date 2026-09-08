Стратегические сессии "За медицину здорового долголетия" прошли в двух районах Самарской области

В Самарской области реализуется региональное движение "За медицину здорового долголетия". Во вторник, 8 сентября, сразу в двух муниципальных образованиях — Отрадном и Сергиевске — состоялись стратегические сессии и работа интерактивных площадок. Мероприятия проводятся в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".
Представители медицины, спорта, культуры и некоммерческих организаций — собрались, чтобы превратить идеи в конкретные шаги. Главные темы — профилактика, движение, социальные технологии и культурный досуг как ресурс здоровья.
"Приоритет современного общества смещается от лечения заболеваний к профилактике и сохранению активного долголетия. Здоровый образ жизни сегодня — это базовая потребность, а не временный тренд. Успех этой концепции подтверждается массовым участием людей всех возрастов в спортивных и образовательных инициативах. Задача таких площадок — интегрировать принципы ЗОЖ в повседневную жизнь каждого человека", — отметил первый заместитель министра здравоохранения региона Сергей Вдовенко.
Особый интерес у участников мероприятий вызвали лучшие культурные и спортивные практики здорового долголетия: от зарядки до мастер-класса по плетению.
"Стратегическая сессия призвана определить долгосрочное видение развития отрасли: по ее итогам будут сформулированы ключевые цели и приоритетные направления развития здравоохранения", — отметил депутат Самарской Губернской Думы Николай Сомов.
Также всем рассказали, почему регулярная диспансеризация — фундамент активного долголетия.
"Диспансеризация — это не разовый визит, а системная забота о себе. Благодаря раннему выявлению хронических заболеваний и факторов риска мы можем не лечить последствия, а предупреждать их. В Сергиевском районе мы делаем акцент на доступности профилактики для каждого возраста — от молодежи до людей серебряного возраста. Здоровое долголетие начинается с ответственного отношения к своему организму. Призываю всех земляков проходить диспансеризацию ежегодно — это инвестиция в вашу бодрость, энергию и радость жизни на долгие годы", — рассказал исполняющий обязанности главного врача Сергиевской больницы Дмитрий Агафонов.
Ключевым приоритетом является обеспечение качественной и доступной медицинской помощи для всех категорий граждан, при этом особое внимание уделяется медицинской поддержке участников специальной военной операции.
"После тяжелых ранений и контузий нашим бойцам необходимы лечение, время на восстановление и человеческая поддержка", — отметил руководитель Ассоциации ветеранов СВО по Самарской области Андрей Колотовкин.
Профилактика заболеваний, диагностика болезней на ранних стадиях, развитие центров здоровья — важные направления федерального проекта "Здоровье для каждого". Это часть национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас