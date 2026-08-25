БАДы с огорода поднимут иммунитет — врач ВСК отобрал самые полезные и бесполезные советы по укреплению здоровья осенью

Август — самое подходящее время для того, чтобы выработать полезные пищевые привычки, от которых зависит работа защитных систем организма. Иммунитет нельзя усилить за несколько недель, включив в рацион один продукт, напиток или витаминный комплекс. Гораздо важнее разнообразие блюд, достаточный сон и регулярная физическая активность. Варвара Зотова, врач-эндокринолог и нутрициолог Цифровой клиники Страхового Дома ВСК, рассказывает, какие продукты желательно употреблять в конце лета, и обязательно ли нужны БАДы для укрепления иммунитета перед осенью.

В конце лета особенно легко сделать питание разнообразным за счет сезонных продуктов — это томаты, сладкий перец, кабачки, морковь, зелень, капуста, яблоки, сливы, малина, смородина и пр. Овощи, ягоды и фрукты дают организму пищевые волокна, большее количество витаминов, в том числе группы С. Иммунным клеткам также необходим белок, поэтому ежедневно стоит употреблять рыбу, яйца, мясо или птицу, творог и другие кисломолочные продукты, чечевицу, фасоль или нут. Дополнить меню можно орехами, семенами и цельнозерновыми продуктами. Не менее важно питание для кишечной микробиоты. Чем разнообразнее источники растительной пищи, тем больше разных пищевых волокон получает организм. Поэтому вместо поиска "самого иммунного" продукта разумнее сделать рацион разнообразным.

Похожего подхода необходимо придерживаться и при выборе напитков. Для утоления жажды оптимальна вода. Также подойдут чай без сахара, домашний ягодный морс, вода с дольками фруктов, мятой или ягодами. Смузи тоже могут быть частью рациона, особенно если приготовить их из ягод, фруктов и натурального йогурта. С соками лучше соблюдать умеренность — даже свежевыжатый нектар содержит меньше клетчатки, чем целый фрукт. Поэтому яблоко, апельсин или горсть ягод чаще будут более удачным выбором. При этом перечисленные напитки нельзя назвать универсальным способом укрепления иммунитета.

Не стоит и в целях профилактики принимать БАДы для иммунитета — витамины и минералы действительно участвуют в иммунных реакциях, но их избыток не даёт дополнительной защиты для организма. Добавки имеют смысл, когда есть установленный дефицит определенного микроэлемента или высокая вероятность его развития. Тогда врач помогает подобрать конкретное вещество и подходящую дозу, а не универсальный комплекс "на осень". Особенно важно не принимать бесконтрольно высокие дозы витамина D, железа, цинка и других микронутриентов.

"Подготовка к осени выглядит довольно просто: полноценный рацион, достаточное количество белка, овощи и фрукты в ежедневном рационе, сон, физическая активность и вакцинация по показаниям. Это менее привлекательно, чем обещание фармкомпаний или псевдоэкспертов "поднять иммунитет за неделю", но именно такой подход соответствует тому, как иммунная система работает в реальности", — отметила Варвара Зотова, врач-эндокринолог и нутрициолог Цифровой клиники Страхового Дома ВСК.