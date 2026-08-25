Впервые для всей семьи: в Тольятти прошла объединенная диспансеризация ветеранов СВО и их родных

В Тольяттинской городской клинической поликлинике № 3 впервые в регионе состоялся День здоровья семьи защитника Отечества — расширенный этап углубленной диспансеризации прошел не только для самих участников специальной военной операции, но и одновременно для членов их семей — жен, родителей и детей.

Для обеспечения доступности специализированной помощи на базе учреждения была организована выездная работа врачей Тольяттинской городской клинической больницы № 5.

"Первый этап диспансеризации ветераны СВО проходят в поликлиниках по месту жительства. Второй этап — углубленная диспансеризация — организован на базе 6 медучреждений региона, в том числе и в нашей поликлинике. Мы оказываем помощь ветеранам СВО из Тольятти, Жигулёвска и Ставропольского района. В этот раз мы организовали прием для всей семьи ветерана СВО. Консультации ведут узкие специалисты, также работает диагностическая служба — УЗИ, рентген и другие исследования", — рассказал главный врач поликлиники Сергей Михайлов.

После приема врачей амбулаторного звена участники и их близкие при необходимости сразу получали консультацию специалистов стационара.

"Мы взаимодействуем с коллегами из поликлиники на благо участников СВО и их семей. Основная концепция — создать единый маршрут заботы о здоровье всей семьи защитника. В рамках второго этапа наши узкие специалисты — сосудистый хирург, лор, офтальмолог, врач-ортопед и другие — вели прием здесь же, чтобы родителям или супругам бойцов не пришлось ехать на консультации в другое медучреждение", — подчеркнул главный врач Тольяттинской больницы № 5 Олег Сакеев.

Пациентов при необходимости записывали на высокотехнологичную медицинскую помощь, а также на оперативное лечение. Кроме того, в рамках этой инициативы впервые был широко задействован блок психологической поддержки: клинические психологи работали как с самими ветеранами, так и помогали их близким.

"Очень приятно, что такие инициативы появляются, что врачам небезразлична судьба, здоровье участников СВО и членов их семей. Провести всех под одной крышей за один день — это колоссальная экономия сил для ребят, которые восстанавливаются после ранений, и для их жен, у которых часто просто нет времени ходить по разным кабинетам. И, конечно, для всех для нас это важно. Это еще один шаг к адаптации к мирной жизни и восстановлению своего здоровья, теперь уже в кругу самых близких", — отметил Герой РФ, заместитель председателя Ассоциации ветеранов СВО Самарской области Максим Девятов.

Системная работа по раннему выявлению болезней, профилактике и формированию здоровых привычек позволяет не просто оказывать медицинскую помощь, но и сохранять высокое качество жизни. Это направление полностью соответствует задачам нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", реализуемого по решению главы государства Владимира Путина.