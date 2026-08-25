Впервые для всей семьи: в Тольятти прошла объединенная диспансеризация ветеранов СВО и их родных

В Тольяттинской городской клинической поликлинике № 3 впервые в регионе состоялся День здоровья семьи защитника Отечества — расширенный этап углубленной диспансеризации прошел не только для самих участников специальной военной операции, но и одновременно для членов их семей — жен, родителей и детей.
Для обеспечения доступности специализированной помощи на базе учреждения была организована выездная работа врачей Тольяттинской городской клинической больницы № 5.
"Первый этап диспансеризации ветераны СВО проходят в поликлиниках по месту жительства. Второй этап — углубленная диспансеризация — организован на базе 6 медучреждений региона, в том числе и в нашей поликлинике. Мы оказываем помощь ветеранам СВО из Тольятти, Жигулёвска и Ставропольского района. В этот раз мы организовали прием для всей семьи ветерана СВО. Консультации ведут узкие специалисты, также работает диагностическая служба — УЗИ, рентген и другие исследования", — рассказал главный врач поликлиники Сергей Михайлов.
После приема врачей амбулаторного звена участники и их близкие при необходимости сразу получали консультацию специалистов стационара.
"Мы взаимодействуем с коллегами из поликлиники на благо участников СВО и их семей. Основная концепция — создать единый маршрут заботы о здоровье всей семьи защитника. В рамках второго этапа наши узкие специалисты — сосудистый хирург, лор, офтальмолог, врач-ортопед и другие — вели прием здесь же, чтобы родителям или супругам бойцов не пришлось ехать на консультации в другое медучреждение", — подчеркнул главный врач Тольяттинской больницы № 5 Олег Сакеев.
Пациентов при необходимости записывали на высокотехнологичную медицинскую помощь, а также на оперативное лечение. Кроме того, в рамках этой инициативы впервые был широко задействован блок психологической поддержки: клинические психологи работали как с самими ветеранами, так и помогали их близким.
"Очень приятно, что такие инициативы появляются, что врачам небезразлична судьба, здоровье участников СВО и членов их семей. Провести всех под одной крышей за один день — это колоссальная экономия сил для ребят, которые восстанавливаются после ранений, и для их жен, у которых часто просто нет времени ходить по разным кабинетам. И, конечно, для всех для нас это важно. Это еще один шаг к адаптации к мирной жизни и восстановлению своего здоровья, теперь уже в кругу самых близких", — отметил Герой РФ, заместитель председателя Ассоциации ветеранов СВО Самарской области Максим Девятов.
Системная работа по раннему выявлению болезней, профилактике и формированию здоровых привычек позволяет не просто оказывать медицинскую помощь, но и сохранять высокое качество жизни. Это направление полностью соответствует задачам нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", реализуемого по решению главы государства Владимира Путина.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас