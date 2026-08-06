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Здравоохранение Общество

Самарские ученые разработают программу для выявления заболеваний

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Программный комплекс, с помощью которого по капле крови можно будет выявлять неинфекционные заболевания и риски развития болезней, создадут ученые Самарского университета им. Королева. Такая работа отвечает задачам национального проекта "Молодежь и дети", сообщили в администрации губернатора Самарской области.

Фото: Александра Белова

Для выявления скрытых признаков болезни будут использоваться специально обученные нейросети и метод Рамановской спектроскопии (это способ, при котором на исследуемые образцы светят лазером и определяют в отраженном рассеянном свете спектральные "отпечатки" тех или иных веществ, указывающих на заболевание). В числе болезней, которые можно будет выявлять и развитие которых прогнозировать, - различные онкологические и респираторные, сердечно-сосудистые, аутоиммунные и другие заболевания.

"Планируется, что в целом это будет программный модуль или программный комплекс, который можно будет устанавливать на компьютер и использовать для загрузки спектров, их предварительной обработки, классификации и оценки результатов. Модуль или комплекс смогут работать автономно, без необходимости постоянного подключения к Интернету, что немаловажно в рамках обычной медицинской практики. Работы по созданию системы планируется завершить в 2028 году", - отметила автор проекта, доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета им. Королева Юлия Христофорова.

Нацпроект "Молодежь и дети" направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта - строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе "Приоритет 2030". Обновленные нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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