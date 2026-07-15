В Борском районе возведены 3 новых модульных ФАПа

Современные здания для размещения подразделений Борской центральной районной больницы возведены в трех населенных пунктах — в селах Васильевка, Широченка и поселке имени Клары Цеткин. В настоящее время проводится подготовка фельдшерско-акушерских пунктов к открытию, включая оснащение оборудованием, мебелью и процедуру лицензирования.

Ввод новых объектов позволит приблизить медицинскую помощь к жителям отдаленных сел и повысить качество обслуживания. К ФАПам прикреплено население: в Васильевке — 153 человека, в Широченке — 119, в Кларе Цеткин — 112 (в летний период число обращений увеличивается за счет дачников).

Новые пункты расположены с учетом удобства для местных жителей, что позволит сделать медицинскую помощь более доступной.

"Современные условия позволят жителям получать помощь рядом с домом, а фельдшерам — работать комфортно и эффективно. Мы стремимся сделать медицину доступной для каждого села", — отметил главный врач Борской больницы Николай Пастухов.

Возведение новых объектов здравоохранения в сельской местности проводится как за счет средств регионального бюджета, так и благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента России Владимира Путина. В этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.