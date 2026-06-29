В Самаре состоялся форум "Мы будем жить"

В Самаре состоялся VIII ежегодный антинаркотический форум Самарской области "Мы будем жить".

На одной площадке объединились те, кому небезразлично будущее региона: представители органов власти, Общественной палаты Самарской области, общественных организаций. Вместе они ищут самые действенные пути борьбы с зависимостями и делают все возможное, чтобы общество становилось здоровее.

Центральным событием стала пленарная сессия: спикеры поделились своими наработками и практиками, которые уже дают результат в непростой работе по профилактике и помощи людям

С приветственным словом выступила министр социально‑демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая. Она отметила важность совместной работы власти и некоммерческого сектора: "Важное совместное взаимодействие органов власти и некоммерческого сектора. Потому что только вместе, объединив усилия, мы можем победить — вытянуть людей из зависимости, в которую они попали. Мы стремимся к тому, чтобы наше общество было здоровым, чтобы наши дети были здоровы — ведь это будущее нашей страны"

А чтобы форум был не только полезным, но и вдохновляющим, на площадке провели творческие мастер‑классы.