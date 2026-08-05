В Кинельском районе возводится новый фельдшерско-акушерский пункт

Модульное здание подразделения Кинельской центральной районной больницы возводится в селе Грачевка. В настоящее время выполняются работы второго этапа — готовность объекта составляет около 40%.

Новый ФАП будет расположен рядом с федеральной трассой — это значительно удобнее для пациентов и обеспечит легкий доступ к медпомощи в любое время года. К подразделению прикреплено 86 постоянных жителей села, а в летний период количество обращений увеличивается за счет дачников.

"В новом здании будут совершенно другие условия. Для сельских жителей, особенно для пожилых, это очень важно — получать помощь в тепле и комфорте. Все с нетерпением ждут открытия", — рассказала фельдшер Тамара Кагарова.

Возведение новых объектов здравоохранения в сельской местности проводится как за счет средств регионального бюджета, так и благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента России Владимира Путина. В этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.