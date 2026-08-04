На территории Кинеля и Кинельского района продолжается развитие медицинской инфраструктуры

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов совместно с главой города Кинель Вячеславом Тимошенко, Кинельского района Владимиром Чихиревым, а также с помощником губернатора Рамисом Терегуловым посетили поликлинику площадью более 13 тыс. кв. м, которая возведена на территории Кинельской ЦРБ.
Современные условия для 79 тыс. жителей Кинеля и Кинельского района в первичном звене здравоохранения создаются благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь". На данный момент на объекте ведутся чистовые отделочные работы.
"На объекте завершены малярные работы в кабинетах. В настоящее время ведутся внутренние отделочные работы в коридорах и зонах ожидания, а также монтаж инженерных коммуникаций. Параллельно осуществляется благоустройство прилегающей территории. Поставка и сборка мебели запланированы на конец августа — начало сентября", — рассказал Андрей Орлов.
Новая поликлиника станет многопрофильным центром амбулаторной помощи. В здании предусмотрены взрослое и детское отделения с отдельными входами, женская консультация, стоматологическое отделение и диагностическая служба. Мощность учреждения рассчитана на 700 посещений в смену, что значительно повысит доступность первичной медико-санитарной помощи для населения.
"Наша основная задача — создать условия, чтобы врачи и медицинский персонал могли оказывать всю необходимую квалифицированную помощь, а наши жители получали ее в комфортных условиях и в полном соответствии со стандартами национальных проектов и клинических рекомендаций, — подчеркнул министр. — Каждый год у нас расписан, и по мере доведения финансирования комплексное развитие Кинельского района будет продолжаться".
Глава города Вячеслав Тимошенко отметил, что уже идет благоустройство территории, и эта работа будет продолжена.
"Это по-настоящему долгожданный объект, который крайне важен для района. Жители с нетерпением ждут, когда поликлиника будет достроена и откроет свои двери для пациентов, — отметил помощник губернатора Рамис Терегулов. — Важно, чтобы каждый житель района чувствовал себя защищенным и имел возможность оперативно получить необходимую медицинскую помощь, не преодолевая десятки километров. Вопрос открытия ФАПов находится на контроле губернатора. Сейчас это одна из приоритетных задач: необходимо обеспечить жителям всех малых населенных пунктов доступ к первичному медицинскому обследованию здесь и сейчас".
Последние комментарии
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сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас