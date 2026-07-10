Сызранские врачи освоили новый вид высокотехнологичных операций

В отделении травматологии и ортопедии Сызранской центральной городской и районной больницы начали выполнять высокотехнологичные операции по эндопротезированию коленных суставов. Подразделение является одним из ключевых центров оказания экстренной и плановой помощи при травмах и заболеваниях опорно-двигательной системы для жителей города и близлежащих территорий.

"Это стало возможным благодаря развитию материально-технической базы отделения и слаженной работе команды специалистов. В этом году планируем провести более 100 таких операций, что позволит пациентам получить сложную ортопедическую помощь без выезда в областной центр", - отметила главный врач больницы Вера Лиходедова.

Как рассказал заведующий травматологическим отделением Александр Кирмаров, внедрение эндопротезирования в практику — это закономерный этап развития.

"Мы стремимся развиваться и делать высококвалифицированную помощь доступнее для пациентов", — подчеркнул он.

Одним из первых пациентов, кому была выполнена операция тотального эндопротезирования коленного сустава, стал житель города Лотфулла Миннебаев.

"Долгое время меня мучили боли в колене, — рассказал пациент. — Когда я узнал, что такие операции теперь проводятся прямо здесь, в Сызрани, без колебаний записался на консультацию. Все прошло гладко, боли больше нет. Сейчас я уже хожу, разрабатываю ногу, и с каждым днем чувствую себя увереннее. Спасибо всем специалистам больницы".

Совершенствование условий оказания медпомощи, включая обновление медицинского оборудования, проводится благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" и поддержке регионального Правительства. В этом году в Сызранскую больницу поставлена высокотехнологичная медтехника — аппарат МРТ.