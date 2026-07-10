Сызранские врачи освоили новый вид высокотехнологичных операций

В отделении травматологии и ортопедии Сызранской центральной городской и районной больницы начали выполнять высокотехнологичные операции по эндопротезированию коленных суставов. Подразделение является одним из ключевых центров оказания экстренной и плановой помощи при травмах и заболеваниях опорно-двигательной системы для жителей города и близлежащих территорий.
"Это стало возможным благодаря развитию материально-технической базы отделения и слаженной работе команды специалистов. В этом году планируем провести более 100 таких операций, что позволит пациентам получить сложную ортопедическую помощь без выезда в областной центр", - отметила главный врач больницы Вера Лиходедова.
Как рассказал заведующий травматологическим отделением Александр Кирмаров, внедрение эндопротезирования в практику — это закономерный этап развития.
"Мы стремимся развиваться и делать высококвалифицированную помощь доступнее для пациентов", — подчеркнул он.
Одним из первых пациентов, кому была выполнена операция тотального эндопротезирования коленного сустава, стал житель города Лотфулла Миннебаев.
"Долгое время меня мучили боли в колене, — рассказал пациент. — Когда я узнал, что такие операции теперь проводятся прямо здесь, в Сызрани, без колебаний записался на консультацию. Все прошло гладко, боли больше нет. Сейчас я уже хожу, разрабатываю ногу, и с каждым днем чувствую себя увереннее. Спасибо всем специалистам больницы".
Совершенствование условий оказания медпомощи, включая обновление медицинского оборудования, проводится благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" и поддержке регионального Правительства. В этом году в Сызранскую больницу поставлена высокотехнологичная медтехника — аппарат МРТ.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас