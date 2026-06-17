По инициативе главы региона ветераны СВО получают льготные глазные протезы

В Самарской области по поручению главы региона Вячеслава Федорищева действует программа льготного глазного протезирования для ветеранов специальной военной операции. За счет областного бюджета бойцы, получившие тяжелые ранения, могут получить индивидуальный глазной протез и вернуться к полноценной жизни.
Программа начала работать в 2025 году. За это время помощь получили 20 ветеранов, из них 9 в 2026 году. Чтобы попасть на лечение, нужно направление от врача‑офтальмолога по месту жительства либо обращение через филиал фонда "Защитники Отечества".
"Благодаря поддержке правительства Самарской области и министерства здравоохранения у нас есть возможность возвращать ветеранов боевых действий к нормальной жизни. На сегодняшний день мы полностью укомплектованы всем необходимым. У нас работает в штате замечательные художник-протезист, врач-офтальмолог и медсестра, которые находят индивидуальный подход к каждому бойцу. Наши результаты и качество жизни пациентов подтверждают эффективность этой работы", — рассказала главный врач больницы Ольга Павлова.
Глазное протезирование — это не просто медицинская процедура. Оно помогает восстановить внешний вид, избавиться от дискомфорта и вернуться к активной жизни.
"После операции по удалению глаза долгое время сохранялся дискомфорт, приходилось постоянно беречь глазницу от внешних воздействий. Когда установили протез, я стал чувствовать себя гораздо увереннее и комфортнее. Сегодня окружающие практически не замечают травмы, а сам протез подобран настолько точно, что выглядит максимально естественно. Благодарю специалистов больницы имени Ерошевского за их профессионализм и внимательное отношение", — поделился своими впечатлениями один из пациентов, потерявший глаз в бою.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас