По инициативе главы региона ветераны СВО получают льготные глазные протезы

В Самарской области по поручению главы региона Вячеслава Федорищева действует программа льготного глазного протезирования для ветеранов специальной военной операции. За счет областного бюджета бойцы, получившие тяжелые ранения, могут получить индивидуальный глазной протез и вернуться к полноценной жизни.

Программа начала работать в 2025 году. За это время помощь получили 20 ветеранов, из них 9 в 2026 году. Чтобы попасть на лечение, нужно направление от врача‑офтальмолога по месту жительства либо обращение через филиал фонда "Защитники Отечества".

"Благодаря поддержке правительства Самарской области и министерства здравоохранения у нас есть возможность возвращать ветеранов боевых действий к нормальной жизни. На сегодняшний день мы полностью укомплектованы всем необходимым. У нас работает в штате замечательные художник-протезист, врач-офтальмолог и медсестра, которые находят индивидуальный подход к каждому бойцу. Наши результаты и качество жизни пациентов подтверждают эффективность этой работы", — рассказала главный врач больницы Ольга Павлова.

Глазное протезирование — это не просто медицинская процедура. Оно помогает восстановить внешний вид, избавиться от дискомфорта и вернуться к активной жизни.

"После операции по удалению глаза долгое время сохранялся дискомфорт, приходилось постоянно беречь глазницу от внешних воздействий. Когда установили протез, я стал чувствовать себя гораздо увереннее и комфортнее. Сегодня окружающие практически не замечают травмы, а сам протез подобран настолько точно, что выглядит максимально естественно. Благодарю специалистов больницы имени Ерошевского за их профессионализм и внимательное отношение", — поделился своими впечатлениями один из пациентов, потерявший глаз в бою.