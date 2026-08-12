В Самарской области выделили 180 млн руб. на закупку 20 машин скорой помощи

Комитет по организации торгов Самарской области открыл две процедуры закупки машин скорой помощи. Планируется приобрести восемь автомобилей класса С и 12 — класса В.

Совокупная начальная цена по обеим процедурам составляет почти 180 млн рублей.

Заказчиком выступает ГКУ "Самарафармация". Поставки запланированы на 2027 год. В документах указывается, что заказчик отправит заявку не ранее 11 января 2027 года, и не позднее 15 ноября 2027 года. Поставщик же должен будет предоставить автомобили в течение 20 дней после поступления заявки.

Итоги торгов подведут 20 августа.